公務員面臨訴訟壓力大 北市提減、止訟原則止血

2018-02-27 12:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公務員因公涉訴訟案件至今仍有270件，且台北市政府大多是被告角色，柯文哲力推的「關懷協調小組 」，盼減輕公務員壓力，法務局今天上午召開記者會，宣布已訂定「台北市政府爭訟案件處理原則」，讓公務員辦理減訟、止訟有所依據。

北市府各機關還沒結案的民事訴訟案件，共有270件，以工務局、捷運局等涉及重大工程開發的單位被告最多，其中纏訟超過5年的也有29件，又以基隆路車行地下道工程，從1992年至今超過20年纏訟最久，且該案涉及5億多元的賠償金，對市府造成龐大壓力。

新建工程處說明，基隆路車行地下道工程已經是1988年施工的案子，當年廠商要求完全封閉基隆路進行施工，但市府評估不可行，導致得標廠商施工速度緩慢，市府則在1991年提出終止契約，廠商因此認為市府違反契約，提出高達5億多元的賠償，其中3.2億元已經定讞（市府敗訴1.2億多元、勝訴1.9億多元），還有約2億廠商主張損失利益的部分還沒定讞。

法務局表示，新制訂的爭訟案件處理原則，就是在面臨這些訴訟案時，明定適用減止訟的範例和例外，告知何種案件應採取什麼樣的措施害應注意事項，面對勝訴不大、或訴訟成本大的案件，採取對市府最有利的做法。

工務局副局長張郁慧說，她擔任當公務員30多年，以前面對訴訟案就是一直打，打到定讞尋求責任最輕，現在最大的差別，就是每一次判決都去檢討，但也不是單純追求止訟求和，關懷小組會去追求對市府而言的最大利益，並且是集思廣益外，還有分擔責任，有府級的名義當後盾，代表是由整個市府共同承擔，不然以前都是局處或承辦人自行承擔，「有些人會垮的，壓力差距很大。」