軍人年改引抗爭 賴揆：本週行政院會不排審

行政院長賴清德表示，軍人年改沒時間表，還會再與立法院好好討論，本來預計3月1日行政院會要通過的軍改草案，將不會排入議程。（記者黃耀徵攝）

2018-02-27 12:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為抗議軍人年改，反年改團體一度闖入立法院，退役上校繆德生也因攀牆摔傷命危。行政院長賴清德表示，軍人年改沒時間表，還會再與立法院好好討論，本來預計3月1日行政院會要通過的軍改草案，將不會排入議程。

因反年改的退役軍人激烈抗爭，且有抗爭者傳出受傷的狀況，導致立法院院會於中午即告結束。賴清德因未能順利上台進行報告，因此與內閣成員們，在會後陸續離開立法院。

賴清德受訪表示，本來預計本週四（3月1日）行政院會要通過軍人年改草案，但昨決定本週四行政院院會不會排入議程，這沒時間表，還會再與立法院好好討論，並請退撫會等相關部會再與社會好好溝通，可以再進一步討論。

對於軍人年改後樓地板38990元是否會改變？賴揆強調這還在討論中，要大家共同討論做決定。

至於因為抗爭者發生意外，立法院長蘇嘉全宣布院會提早結束，賴揆表示，發生不幸的事，大家都很難過，蘇院長及朝野黨團如此安排可說是用心良苦，行政院表示尊重，當然也希望本週五院會議程能順利。