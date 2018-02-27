水牛伯忙什麼...跟著環台去

2018-02-27 11:54

〔記者何玉華／新北報導〕悠遊山林的水牛伯游錫堃最近在忙什麼呢？游錫堃26日在臉書貼文表示單車環台「認證，出發」，並有動態顯示目前抵達的位置；不少臉友給他鼓勵，仍不忘勸進他回來後要競選新北市長。

今天是游錫堃單車環台的第2天，有醫師黃建財與友人吳恩誕全程相陪，今天早上已經路過鹿港鎮公所，拜訪鹿港鎮鎮長黃振彥後，繼續上路。

據了解，游錫堃此趟環台行程安排約10天，今天他在臉書回應臉友對他的關心，表示他會注意安全、保暖；有網友留言肯定他的體能狀態、詢問停留的地點、時程。