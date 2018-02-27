CPTPP將簽署最終版 外交部：台灣爭取第二波加入

外交部國經司司長李新穎出席例會。（記者呂伊萱攝）

2018-02-27 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）下周將簽署最終版，最快預計可能在明年生效。外交部國經司司長李新穎今天說，第一波生效後才會開放第二波有興趣國家申請，我方要利用這段黃金時間全力盤點與準備國內法規，並爭取國際支持，以確保台灣在適當時候能夠加入CPTPP。

美國之外的11個原TPP成員國，將於3月8日簽署CPTPP。簽署後還需6個或半數以上的簽署會員通知，完成國內審議程序後60天方能生效。

李新穎今天出席外交部例會時說明，這波生效後，CPTPP才會接受第二波有興趣國家的申請，依照我方判斷，這個時程「大概還有一年」，我方要利用這段黃金時間「做最好準備」。

李新穎表示，依據目前11個即將簽署的國家共同聲明，CPTPP是高標準、高品質的區域經貿協定，台灣各部會都已經「動起來」，正在全力盤點和準備中；我方關注簽署時程外，外交部也收集11個國家推動的承諾與準備，以及如何預防國內非優勢產業可能到衝擊的經驗，以確保我方在一兩年內能夠完成相關需要的法規準備。

除了國內準備，李新穎也提到，剩下的就是我方和各國經濟體之間的互動努力，需要確保台灣在適當時候能夠加入這個重要的區域經貿協定。李新穎說，目前他國的回應「大部分是正面的」，例如日本政府的支持，其他國家的立場雖有自己的基調，不過「也沒有離這個非常遠」；我方也將審慎應對「總是存在的中國因素」。