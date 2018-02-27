習近平搞終身制是為統一台灣？學者這樣分析...

中國共產黨近期建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，圖為習近平。（歐新社）

2018-02-27 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨近期建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，中國國家主席習近平可能因此終身掌權；師大政治學教授范世平在臉書分析習近平用終身制，是為了統一台灣的說法。

有媒體指出，習近平修憲以取消國家主席連任的限制，是為了完成統一大業，范世平則認為，若習要搞終身制，就別消費台灣，否則設定時間表，例如10年，「若沒能統一呢？如何負責？要切腹嗎？不要告訴我是第二個100年，也就是2049年才要統一，因為習近平那時都90多歲了。與其如此，乾脆把目標訂成登陸火星算了，是為此而搞終身制」。

范世平批評，胡錦濤當時裸退，十八大時把一切職務全辭了，夠瀟灑，然而習近平卻搞終身制，「這吃相好看嗎？高下立判」。

范世平說，中共現在國家主席至少有任期，但現在直接搞君主制，學袁世凱與金正恩，「那台灣怎麼可能接受這種制度？怎麼願意統一？如此和平統一將更困難，只能靠武力統一了」

不過，范世平認為，中國現今不斷擴張，美國與日本更重視台灣，若台灣被中國佔領，將直接威脅美、日的國家安全，因此武力統一定引發美、日的介入，那習近平等於自殺，如果打輸，習的下場更慘。

范世平說，習近平藉由新華社英文版發布想搞終身制的訊息，是為了測水溫，沒想到批評如排山倒海而來，「他如果夠聰明，就撤了吧！」