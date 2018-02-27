反年改突襲立院 吳斯懷受傷、退校繆德生翻牆摔落不治

今天上午反年改團體突到立法院突襲抗議，並衝破警力進入立院。（記者黃耀徵攝）

2018-02-27 09:01

首次上稿07:34

更新時間08:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午近6點，反年改團體搭遊覽車到立法院突襲抗議，並衝破警方防線進入立院，過程中，退將吳斯懐突然身體不適，救護車到場將他送醫。後又傳出退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生翻牆從高處跌落，送醫不治。目前警方在立院周圍警戒。

李來希清晨在臉書發文稱，八百壯士維權護憲指揮部軍系夥伴們，於今天清晨5時50分，發動決戰強力攻佔立法院行動。要求立法院立即停止審查「軍人退撫新制」版本修正草案，並與軍系團體代表面對面溝通協商，立即宣布公教警消退撫修正法案暫停實施，並應先聲請釋憲。

李來希在臉書號召軍公教警消勞整裝出發，趕赴立法院周邊現場集結。

綜合媒體報導，反年改團體一早抵達立院，在現場拿標語抗議，有1名老先生突然身體不適，救護車到場將其送醫檢查，意識清楚，反年改團體證實是退將吳斯懷昏倒送醫。一名60多歲的男子，疑似爬到高處卻跌落，送醫時無呼吸脈搏，急救後仍宣告不治，經查死者是退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生。

過程中有人持手機直播，也有反年改人士在臉書號召緊急動員，目前立院抗議人士越來越多，警方圍住立院周圍，防止再有衝突。（08：54更新）