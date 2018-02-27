18監委將巡嘉義燈會 被爆只花30分鐘 即直奔阿里山

傳18監委將巡2018台灣燈會，但被爆只有30分鐘看交通動線，卻擬住進一夜近萬元的當地最高檔飯店。圖為燈會主燈「忠義天成」試燈。（資料照）

2018-02-27 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會主燈預定3月2日點燈，據報導，監察院將有一個18位監委的龐大巡察團到場巡察，預定由院長張博雅率領監委及調查官等隨行人員，一共約30人，不過，依現有行程安排，他們只花30分鐘看台灣燈會交通動線，就直奔阿里山，住進當地最高檔的「阿里山賓館」，讓地方官員傻眼，直說，連走路都來不及。

《聯合報》報導，監察院此次到嘉義的行程是2天1夜，將會巡察台灣燈會現場及阿里山地區的觀光設施。當地官員面對大陣仗的監委巡察團，坦承壓力很大；而地方人士更懷疑是「巡察為名，行出遊之實？」

據報導，而這次的行程，「第一天搭高鐵南下，直奔台灣燈會現場，約停留卅分鐘，視察燈會場地、交通動線，隨即就趕往山區」，在聽完阿里山國家風景區管理處簡報後，即勘查觸口、牛埔子遊憩區、二延平步道、十八線阿里山公路，並入住阿里山賓館；第二天一早上氣象站、阿里山郵局，午餐後回嘉義，部分監委返北，只有6人留下晚間的主燈點燈。

官員私下表示，「行程安排真的很累、很辛苦，但大概只能走馬看花。例如30分鐘看燈會交通動線，可能連路都來不及走完」。