南市長初選政見會 6參選人各展抱負仍見火花

2018-02-26 20:02

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨台南市長初選今天下午舉行電視政見發表會，在最後進行結論時，6位參選人在展現他們擔任市長的抱負外，仍時而出現火花，初選競爭之激烈，可見一斑。

率先進行結論的王定宇表示，大家看到台南的好，台南的美，但台南也有不足的地方，包括公共投資不足、人口老化、溪南溪北發展不均等等。台南雖非政治、經濟中心，但卻是台灣主體意識的重鎮，是無法被取代的。當一個市長，要規劃如何確保台南成為一個無可取代的台南。台南市民選擇時，應思考選擇要一個有行動力及具基本價值的市長。

陳亭妃則感謝歷屆縣市長的打拚，為台南所做的市政規劃。過去是打基礎，未來則是向上提升，小英政府的中央前瞻計畫有挹注台南1000億，一改過去中央重北輕南的政策，因此未來的市長必須要有計畫力、行動力，針對邊緣化及資源分配不均的問題，要用行動政府讓選民感受到政府就在身邊，南市所有的建設藍圖都在她腦裡，未來會把台南做好，讓台南有新未來。

葉宜津表示，她以一個媽媽的角度，也是參選人中，唯一歐洲留學背景。她認為，除了兒童津貼一外，義務教育也應往下延長1年。同時要跟國際接軌，小孩應改學羅馬拼音，讓小孩從小不害怕蝌蚪文；而技職教育，則移植德國技職教育體系即可。

李俊毅則表示，他看著民進黨從在野變執政，看到有很多問題要解決，民進黨要永續執政，要走人民的路線，其他參選的黨內同志都是現任立委，所提的政見都是立委可以做得到，擔任立委時做不好、沒盡到該做的，還來說未來要做什麼，人民會相信嗎？

黃偉哲則呼籲大家團結，他表示，二二八將屆，昔日先賢說過「團結真有力，同胞要團結」，強調，大家是同志應該要團結。至於，他助理因私人的金錢往來，這本來就與他無關，他卻一再被攻擊，這些攻擊都不是事實。他既然選擇參選，一切攻擊、抺黑，「一概由我承擔」，他千錘百煉，經得起考驗。

顏純左強調，這次選舉不是為政治人物找頭路，而是為市民找出路，此次很多參選者都提出很好的政策，未來當選後會做為施政的參考，他有全方位的執政經驗，過去提出的多項政策也獲中央認同，當選後所有國中女生將全面施打子宮頸疫苗。