鄉長尬議長釀綠營分裂 黃錫墉：考慮離開民進黨

2018-02-26 19:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員初選過程引發爭議，初選落敗的三星鄉長黃錫墉，質疑民調過程不公，向黨中央申訴，黨中央日前回函，要求縣黨部依黨內初選規定辦理，黃揚言，若縣黨部不依黨中央回函解決爭議，他會考慮離開民進黨。但宜蘭縣黨部主委林進財說，案子已進入司法程序，在判決出來前，仍會提名初選勝出的陳文昌。

三星鄉縣議員席次僅1席，現任議長陳文昌與黃錫墉出馬爭取黨內提名，上演「議長尬鄉長」戲碼，兩人在1月23日晚間進行電話民調，結果由陳文昌勝出。

但民調當晚卻爆出「代接民調電話」爭議，黃錫墉指控陳文昌陣營動員年輕人，到選民家中「幫忙接電話」，憤而到地檢署提告，並陸續蒐集證據向縣黨部申訴。

不過，黃錫墉申訴3次均被縣黨部「已讀不回」，在農曆年前轉向黨中央自訴，黨中央也在回函，指示縣黨部「應依規定辦理」。

他說，希望黨部能依據黨中央回函，回歸「民進黨候選人提名條例」，依照該條例第11條之1規定，若用非法手段使初選結果不正確，應將初選作弊者除名。

黃錫墉說，他是民進黨18年的黨員，如果民調過程光明磊落，他輸了也甘願，但電話民調明顯有瑕疵。他強調，「若縣黨部仍不甩黨中央回函，我會考慮離開民進黨，另闢參選途徑」。

不過，林進財回應說，案子已進入司法程序，在判決確定前，仍依執委會決議，提名陳文昌，至於黨中央回函，則不予回應。

  • 三星鄉長黃錫墉今出面控訴議長陳文昌與縣黨部主委林進財在唱雙簧，希望縣黨部依照黨中央回函解決初選爭議。（記者張議晨攝）

    三星鄉長黃錫墉今出面控訴議長陳文昌與縣黨部主委林進財在唱雙簧，希望縣黨部依照黨中央回函解決初選爭議。（記者張議晨攝）

  • 三星鄉長黃錫墉今亮出黨證，希望縣黨部依黨中央回函還他公道。（記者張議晨攝）

    三星鄉長黃錫墉今亮出黨證，希望縣黨部依黨中央回函還他公道。（記者張議晨攝）

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