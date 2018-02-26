鄉長尬議長釀綠營分裂 黃錫墉：考慮離開民進黨

2018-02-26 19:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員初選過程引發爭議，初選落敗的三星鄉長黃錫墉，質疑民調過程不公，向黨中央申訴，黨中央日前回函，要求縣黨部依黨內初選規定辦理，黃揚言，若縣黨部不依黨中央回函解決爭議，他會考慮離開民進黨。但宜蘭縣黨部主委林進財說，案子已進入司法程序，在判決出來前，仍會提名初選勝出的陳文昌。

三星鄉縣議員席次僅1席，現任議長陳文昌與黃錫墉出馬爭取黨內提名，上演「議長尬鄉長」戲碼，兩人在1月23日晚間進行電話民調，結果由陳文昌勝出。

但民調當晚卻爆出「代接民調電話」爭議，黃錫墉指控陳文昌陣營動員年輕人，到選民家中「幫忙接電話」，憤而到地檢署提告，並陸續蒐集證據向縣黨部申訴。

不過，黃錫墉申訴3次均被縣黨部「已讀不回」，在農曆年前轉向黨中央自訴，黨中央也在回函，指示縣黨部「應依規定辦理」。

他說，希望黨部能依據黨中央回函，回歸「民進黨候選人提名條例」，依照該條例第11條之1規定，若用非法手段使初選結果不正確，應將初選作弊者除名。

黃錫墉說，他是民進黨18年的黨員，如果民調過程光明磊落，他輸了也甘願，但電話民調明顯有瑕疵。他強調，「若縣黨部仍不甩黨中央回函，我會考慮離開民進黨，另闢參選途徑」。

不過，林進財回應說，案子已進入司法程序，在判決確定前，仍依執委會決議，提名陳文昌，至於黨中央回函，則不予回應。