埤頭鄉前主席鄭西明宣布競選鄉長 薪資全數捐弱勢

鄭西明（左2）捐贈45萬義賣所得給埤頭鄉公所，鄉長吳錦潭（右2）、縣議員李浩誠等人出席力挺。（記者陳冠備攝）

2018-02-26 19:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕通通拿去做愛心！彰化縣埤頭鄉在地企業永山實業公司董事長，同時也是埤頭鄉代表會前主席鄭西明，今日下午在埤頭鄉公所召開記者會，宣布要代表民進黨參選今年埤頭鄉鄉長，鄭西明在會中表示，未來鄉長薪資所得，將提供鄉內弱勢家庭急難救助使用，更在會場中捐出近日公司特賣所得45萬元，以示扶貧濟弱的決心。

綽號「泰國王」的鄭西明現年65歲，經營不鏽鋼家具有成，曾任埤頭鄉代表會4任代表，於第18屆（改選遞補）、19屆當選代表會主席，卻缺席本屆（20屆）代表，不少人以為他將退出政治，今日下午3點卻在埤頭鄉公所禮堂宣布投入今年5合1埤頭鄉長競選，令不少鄉民與黨內人士大感意外。

鄭西明表示，返鄉經營事業不忘關心故鄉發展，這次參選希望將埤頭產業，結合社區發展出觀光特色，也有鑑於在擔任鄉代表時，公部門急難救助金礙於規定無法全面而即時支助，承諾未來當選鄉長，每月薪資全數挹注成立的「永山實業西明慈愛基金」即時幫助弱勢兒少與家庭。

這場記者會現任鄉長吳錦潭、縣議員李浩誠都出席力挺，不過民進黨立委洪宗熠助理謝志能也表態要參選，誰能代表民進黨提名將在3月1日電話民調中選出。