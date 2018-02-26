鄭文燦參香百廟 國民黨桃市黨部拿香跟拜急追

2018-02-26 18:50

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長鄭文燦從農曆春節除夕晚上至大年初十剛完成市轄近百間寺廟的參香，國民黨桃園市黨部今起至3月1日也展開新春廟宇參拜，將巡迴15間寺廟參香，首站到達中壢區仁海宮，市黨部主委楊敏盛率3名桃園市長參選人魯明哲、陳學聖、楊麗環及市議員參選人到場；參拜焦點圍繞在剛完成初選登記的3名桃園市長參選人，3人也宣示從這裡出發，將全力爭取選民認同及支持。

楊敏盛懇請鄉親在年底選戰支持國民黨，讓國民黨有機會為市民服務，市黨部秉持公平公正公開原則，會到各選區辦政見說明會，安排電視政見發表會，讓選民對參選人能有近距離觀察和了解，預計3月底、4月初辦理民調，再依民調結果邀3位參選人協商，產生或共推一位最佳的市長參選人。

前立委楊麗環表示，國民黨一定要團結，這次競爭的對手絕對不是黨內同志，而是現任民進黨桃園市長鄭文燦，她拜託所有桃園鄉親，幫國民黨選出真正有決心、擔當而且有膽識敢於挑戰的人，並讓這個人出線。

立委陳學聖則酸民進黨執政衛生紙漲價，為什麼連衛生紙都要去搶，並表示民眾生活真的很艱苦，應驗「萬物皆漲、只有薪水不漲」，話鋒一轉，他也說一旁陪同參香的立委吳志揚之前說鄭文燦「難忘其項背」，其實是批評鄭文燦「亂花錢」，如果他當選桃園市長，一定會審慎用錢，但福利會一樣好，建設也會做得更好，鄭文燦雖然現在民調領先，但就如打棒球一樣，不到9局下半2出局2好3壞的最後一擊，才知道誰會勝出。

市議員魯明哲則闡述參選原因，主要來自三個力量，第一是議會推動的力量，他有11年在議會，有豐富的市政、議事經驗，從監督角度，能最快上手，進入議題的辯論或市政的討論。第二來自民間的期待，希望國民黨中生代接班。第三是民眾期待有行政實際管理鄉鎮市公所及政府經驗的候選人出來入主桃園市政府。

國民黨首站新春祈福活動，仁海宮董事長李合鑑等人到場歡迎，市議員梁為超、市議員參選人莊程發、吳嘉和妻子徐文真等人也到場祈求勝選。