南市長初選政見會 如何弭平裂痕？6選將論述火藥味濃

2018-02-26 17:47

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選今天下午舉行電視政見發表會，進行第一階段提問題時，媒體人陳敏鳳提問，請參選人針對初選過後如何弭平裂痕，團結民進黨？以及未來當選後，台南市政第一項優先的施政是什麼？6位參選人論述時，仍不減火力，砲火四射，火藥味濃。

參選人黃偉哲表示，對這次初選競爭之激烈，他自己也應反省檢討，在接下來的初選，他會盡可能發揮台南的價值，團結黨內，未來如有機會當選，優先政策是讓年輕人有希望，透過教育得到翻轉，讓中低收入戶的學子負擔減輕，優先補助學貸利息負擔。透過教育，讓年輕人不要複制貧窮階級，同時提供年輕人創意、自由發想。

李俊毅則表示，初選不實的攻擊就是惡意、抹黑，如果所提的是社會有所疑慮，並非抺黑。他認為，沒有反省能力的的團結，就是護短，大家都深愛民進黨，他的青春都奉獻給民進黨，民進黨也是他生命的一切，但不應護短，民進黨應該是一個有價值、有原則的政黨，只要有是非、有原則，在此原則下，初選後也一定會團結在一起。至於施政第一件事，他認為，台南停車問題是最重要，這涉及台南的商業發展的友善化，停車停問題不解決，台南商業如何發展？

葉宜津表示，這場選舉，她就清楚同志和對手，絕對不一樣，這是同志內的良性競爭，因此她參選就已要求團隊不可攻擊同志。她認為，除了要求團結外，也要檢驗是否發自內心或只是口頭說說而已。

陳亭妃表示，她參與初選就跟支持者及團隊說，絕不可抺黑、攻擊，這是她堅持的原則。但一路走來，她一直被抺黑攻擊，還有人「打人喊救人」，耍小手段。過年某陣營就開記者攻擊，但她會選擇原諒，原諒就是團結的最佳方式。陳亭妃強調，她從政20年來，完全無違反正派或涉及何任官司，也沒有國會助理、主任有違法，在這麼長的時間，每個人都要經得起考驗，所謂的「正派清廉」必須經得起考驗。

王定宇表示，這次初選，一年多來無止境的造勢，互相的攻擊。他認為，候選人的選擇不重要，市民的選擇才是重要的，市民有權力及責任做出選擇，他相信出線的人有能力團結，而台南市民才是團結的關鍵。至於，首要施政，他認為，首要施政並非只是一件，包括組織再造等多項，都是他的首要施政。

顏純左則說，對於這次初選，他非常痛心，參選前就達成「競爭不鬥爭」，現今各參選人旁邊站什麼人，大家都清楚。初選後，每一人為了民進黨的形象，他相信大家會來團結在一起。至於首要施政，他表示，就是溪北邊緣化問題，溪北人口嚴重流失，他當選後將引進大學院校，在溪北成立工業區，成立道教學校等，不要讓北邊緣化最為重要。