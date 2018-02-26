228事件實境遊戲教材 從闖關中學歷史

二二八國家紀念館與台北市教育局與合作，推出「跨越時空 重返1947二二八」系列教材，以實境遊戲讓學生「邊玩邊學」，深入瞭解事件歷史成因及人物事跡。（記者周彥妤攝）

2018-02-26 17:19

〔記者周彥妤／台北報導〕二二八紀念日將屆，二二八國家紀念館與台北市教育局與合作，推出「跨越時空 重返1947二二八」系列教材，以實境遊戲讓學生「邊玩邊學」，深入瞭解事件歷史成因及人物事蹟。接觸過教材的小學生說，很像「密室逃脫」遊戲，不單有趣，對二二八事件也有不同以往的認識。

參與編纂教材的萬福國小教務主任林江臺表示，遊戲搭配二二八國家紀念館展區文物，以「時光旅行」為構想，共設計四個實境遊戲，包含「尋找時空記憶」、「神入歷史現場」、「血脈同步編號」及「改變時空遺忘」。

林江臺說，遊戲以拯救許錫謙、宋斐如、林旭屏及王添灯四位二二八受難者為要務，玩家須從館藏文物，如罹難者死亡診斷書或台灣二二八事變報告書等，找尋線索以達成任務。

遊戲設計是藉二二八事件歷史情節、受難者事蹟、有趣解謎遊戲、緊張實境冒險及AR擴增實境等策略，讓學生搜尋、閱讀文獻後，展開營救行動，學生成為學習的主體，老師也可在旁協助。

當學生闖關成功，王添灯、許錫謙、宋斐如、林旭屏會各送給學生一句話，分別為「為最大多數，謀最大幸福」、「珍惜民主的成果，實踐人權的價值」、「相信自己，相信台灣，相信我們共同的未來」、「歷史可以被原諒，但不可以被遺忘」。

林江臺說，遊戲設計約花了3個月，適合5至9年級學生，闖關完成需要三小時，需要在館內搭配平板電腦，大約2至3小時完成，如果學生輸入錯誤訊息，受難者可能會死掉。

玩過遊戲的萬福國小6年級溫甯萱、陳芝萱表示，原來對二二八事件認識有限，課堂上老師會播影片，講解事件起因，但未提到某些人經歷的事蹟，遊戲會「逼」參與者瞭解歷史，但不會無趣，反而很像「密室逃脫」遊戲，也接觸到很多以前未曾注意的事情。

東門國小6年級王人毅說，遊戲很好玩，可以看到學校沒有的教材，在館內也能看到遺留下的史料。