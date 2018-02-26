貫徹黨紀連環效應 資淺綠委有機會轉換熱門委員會

2018-02-26 17:29

〔記者曾韋禎／台北報導〕第9屆立法院第5會期即將開議，立委並將重新登記委員會。由於立法院民進黨團「貫徹黨紀」，加上部分委員的「退讓」，許多「積分」偏低的資淺立委現在也有機會擠身經濟、衛環等熱門委員會。

民進黨團「組織規程」明訂，黨團成員未依強制動員辦法出席達兩次者，無法在次會期選擇委員會。由於上會期黨團成員跑票、缺席狀況嚴重，黨團在2017年11月24日決議，未來將執行該項規定。

民進黨團紀律小組今清查黨團成員的出席、表決狀況，包括林淑芬、劉建國、江永昌、蔡適應、姚文智、管碧玲、蔡培慧均達懲處標準。林淑芬與劉建國已於早上同意轉往內政、財政委員會；管碧玲則經幾番爭論後，選擇前往內政委員會。

不過現場有委員認為，這種可以逃往「第二志願」的方式仍不公平，既然是違紀遭受懲處，就只能選大家選剩的委員會，否則資深立委還是可以擺爛。

由於黃偉哲已在總召柯建銘勸說下，同意由經委會轉往外交及國防委員會，積分稍低的鄭運鵬、莊瑞雄、賴瑞隆都可望進入經委會。王榮璋、鍾孔炤則在黨團力勸下，續留財政、司法及法制委員會，包括吳玉琴、林靜儀、陳曼麗、吳焜裕、邱泰源均因此有機會留在衛環委員會。

柯建銘表示，黨團在本會期各委員會的人數均在8、9人間，不會有獨強或獨弱。

違紀範圍涉及「勞基法部分條文修正案」、「醫療法第82條修正案」、「公投法修正案」以及院會變更議程表決的林淑芬表示，早知有此結果，坦然接受。因「勞基法部分條文修正案」跑票的管碧玲表示，政治人物敢說不一樣的話就要付出代價，承擔就是了。柯建銘表示，既然規定是如此，就應一視同仁。