緊盯衛生紙價格波動 消保處成立「衛生紙平價專區」

行政院消保處今派出消保官到各大賣場確認衛生紙存貨狀況，根據初步回報，各大賣場都仍有存貨，價格也和先前相同。（記者鍾麗華攝）

2018-02-26 17:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛生紙喊漲，近日引發搶購，消保處發言人吳政學表示，行政院消保處今派出消保官到各大賣場確認衛生紙存貨狀況，根據初步回報，各大賣場都仍有存貨，價格也和先前相同，並沒有觀察到哄抬價格情況，呼籲民眾不須恐慌搶購，而頂好及大潤發等已設有衛生紙促銷專區，消保處也將行政指導其他大量販店建置「衛生紙平價專區」，方便消費者選購。

行政院消保處表示，今天特別指派消保官至大台北地區的6大量販店（大潤發、家樂福、愛買、全聯、頂好、好市多）及藥（美）妝店（寶雅、屈臣氏、康是美），針對架上衛生紙陳列、販售價格及倉庫庫存情形進行瞭解。發現多數賣場的架上仍提供平板、捲筒及抽取式等多款式衛生紙，倉庫仍有庫存數量，即使部分賣場貨架缺貨，業者亦表示將儘速補貨，所以供貨無虞。

至於衛生紙的價格亦無異常變動，消保會指出，有業者表示早排定促銷檔期，將依促銷價格上架販售。行政院穩定物價小組已指示經濟部、公平會及消保處密切注意衛生紙價格波動情形，因此，行政院消保處表示將加強查價密度，倘有業者聯合漲價及不當行銷，將移請公平會依法調查處理。