南市長初選政見會 李俊毅：團結要有是非、反省能力

2018-02-26 16:38

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選今天下午舉行電視政見發表會，首先進行申論時，參選人李俊毅說，大家都說，民進黨初競爭這麼厲害，是否會分裂？他並非這麼認為，因為人民會促成民進黨團結，但團結並不是包庇，也不是不分青紅皂白，而是有是非、有反省能力的團結。

他並拿出一本周刊，意有所指地說，希望當事人應該對報導內容說清楚，以維護自己的清白。

他表示，民進黨長期在台南執政，還有很多要解決。他的選舉政見包括凍漲房屋稅、補助老人健保費、廣建停車場、普設公幼。「顧百姓」是他這次參選的精神。