軍人及勞工年改 政院列最優先法案

2018-02-26 16:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期明天開議，行政院今天召開行政、立法協調會報，與民進黨團敲定新會期優先法案共有122案，其中「優先中的優先」有30項，包括軍人及勞工年改、「財政收支劃分法」修法、「行政區劃法草案」等。

行政院副發言人丁允恭在會報後舉行記者會表示，行政院彙整出的優先法案清單，包含：振興經濟、智慧國家、綠能矽島、文化台灣、公義社會、幸福家園、政府效能、兩岸關係，涵蓋8大面，共計共122案。

30項「優先中的優先法案」包括：107年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）、財政收支劃分法修正草案、延長當沖降稅的證券交易稅條例第2條之2修正草案、行政區劃法草案、與年改相關的勞工保險條例部分條文修正草案，及涉及軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案。

與振興經濟有關的，包括都市更新條例修正草案、公司法部分條文修正草案、文化創意產業發展法部分條文修正草案、文化內容策進院設置條例草案、科學工業園區設置管理條例修正草案、產業創新條例第19條之1修正草案。與資訊安全相關的資通安全管理法草案，鼓勵創新法規鬆綁的無人駕駛載具科技創新測試條例草案及政府採購法部分條文修正草案。

其餘還包括轉型正義的政治檔案條例草案、財團法人法草案，弱勢關懷的兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案、幼兒教育及照顧法草案、農民健康保險條例修正草案、農業保險法部分條文修正草案。