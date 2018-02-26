空污、食安等5法案 國民黨列黨團優先法案

2018-02-26 15:46

〔記者林良昇／台北報導〕立法院第九屆第五會期即將開議，國民黨將空污防治法、食安法、長照保險法、財政收支劃分法、集會遊行法等5法案列為黨團優先法案，國民黨秘書長曾永權也指出，明中常會將提出推動反空污公投案，通過後將全面推動連署。

國民黨在智庫國政基金會今舉行立法實務研討會，曾永權、副主席郝龍斌、前立法院長王金平、黨團總召林德福等人也都出席與會，會中也進行黨團書記長交接典禮。

曾永權也向立委透露，對於公投法修正後的後續，黨中央與黨團的平台已提出將推動2項公投，包含反日本核食及反空污，其中反核食公投先前已連署過，在反空污公投的部分，將在明日提報中常會通過後，全面推動連署。

立院國民黨團書記長李彥秀表示，本會期民進黨也提出很多法案，仍有很大野心要通過很多法案，所以每個委員會都是重中之重，國民黨團將空污法、食安法、長照保險法、財劃法、集遊等5法案列為黨團優先法案，黨團、智庫、政策會將提早做準備。

林德福則說，民進黨立委已經成為行政院的橡皮圖章，國民黨站在在野黨的立場，一定要做到監督制衡，讓人民知道國民黨有做到監督的責任。

國民黨主席吳敦義稍晚也出席內部會議，他會前受訪時表示，新會期有很多重要法案，今天主要是討論相關議題，媒體則追問吳與嘉義縣議長蕭淑麗的隔空對嗆風波，吳強調，「事實就是事實」，黨裡頭會有相關的人會提出來。