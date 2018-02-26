違反黨團決議 林淑芬自願前往內政委員會

2018-02-26 14:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕第9屆立法院第5會期即將開議，並將重新登記委員會。由於民進黨團在部分委員會搶破頭，加上黨團已決議依規程處理違紀成員，包括林淑芬、劉建國均同意轉往內政、財政委員會。

民進黨團「組織規程」明訂，黨團成員未依強制動員辦法出席達兩次者，無法在次會期選擇委員會。由於黨團成員跑票、缺席狀況嚴重，黨團在2017年11月24日決議，未來將執行該項規定。

黨團總召柯建銘在清查上會期末以及臨時會的表決、出席狀況，發現林淑芬、劉建國、蔡培慧3人均達懲處標準，遂一一致電提醒。柯建銘轉述，林淑芬一接電話就反問，「是不是要我不能再留衛環委員會？那我改去內政好了。」劉建國則在詢問還有哪些空缺後，決定轉往財政委員會。

柯建銘表示，林淑芬在「勞基法部分條文修正案」、「醫療法第82條修正案」、「公投法修正案」以及院會變更議程表決，均未依黨團決議投票；劉建國在「勞基法部分條文修正案」與「藥事法部分條文修正案」、蔡培慧在「醫療法第82條修正案」與「金融科技發展與創新實驗條例」，也未依黨團決議投票，因此喪失選擇委員會的權益。

他指出，衛環委員會原有13人登記，民進黨團最多只有9席；上午提醒他們，是讓他們有選擇第二志願的機會，也對其他遵守黨團決議的委員比較公平。大家氣氛都很融洽，沒有外界形容的開鍘這麼肅殺。

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