高雄深圳雙城論壇？陳其邁：高雄要走自己的路

民進黨立委陳其邁今召開記者會，提出經濟政策白皮書。（記者楊淳卉攝）

2018-02-26 14:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨高雄市初選電視政見發表會明天（27日）登場，登記參選的立委趙天麟日前拋出新經濟開放之路，主打舉辦「高雄、深圳兩地雙城論壇」，登記參選的立委陳其邁不落人後，今發表他的「經濟政策白皮書」，以「智慧城，經濟首都」為概念，推出「八大經濟策略」。針對趙天麟主張舉辦「雙城論壇」，陳其邁表示，高雄要走自己的道路，有些國家產業結構截然不同，不可能複製其他城市的道路。

趙天麟提「雙城論壇」引發批評，陳其邁指出，他認為自己很負責任的提出高雄下世代的願景，希望未來的高雄發展必須能在下個世代競爭中迎頭趕上。被問到外界解讀趙提「雙城論壇」是為搶攻深藍選票，陳其邁則回應，不評論其他候選人的策略。

陳其邁經濟白皮書提出「八大經濟策略」，他強調，AI（人工智慧）趨勢則是未來產業競爭與城市治理的重點。目前高雄面臨四大挑戰，包括經濟結構轉型，人口結構老化及外移，空氣污染嚴重，財政困難舉債空間有限等。四大挑戰考驗著政治人物決斷力，以及是否有足夠行政經驗，能否掌握國際城市發展脈動。

陳其邁提出「八大經濟策略」，包括加速傳統產業升級，迎向工業4.0；打造南部科技走廊，發展人工智慧產業；推廣綠能循環經濟產業，空污減量；建構智慧雙港，強化區域運籌競爭力；發展智慧城市，增進便捷生活；推動智慧農漁業，增加農漁民收入；扶植文創產業，發揚魅力城市；創新社福，幸福照護。

陳其邁指出，第四波產業革命即將來臨，若沒有掌握AI發展趨勢，勢必在下次產業競爭和城市治理被淘汰。在八大經濟策略下，高雄將發展AI為重點產業，他也要促成高雄成為AI科技產業聚落，成立AI創新研究中心。

陳其邁說，市政府規劃的橋頭第二科學園區，未來也將爭取成為「人工智能產業園區」的發展基地，讓高雄成為第一個「AI獨角獸」搖籃，吸引相關產業進駐高雄；未來他還將成立「產業發展基金」，投入AI、物聯網等重點產業，引導高雄產業轉型；推動高雄銀行轉型，融資協助中小企業及青年創業創新發展。

陳其邁說，他投入選舉一年多前，就成立智庫，每週定期開會，希望初選通過後，能有更多人一起編織「高雄夢」。他也自心說：「我準備好了！」十年磨一劍，希望在他人生最重要的歲月，貢獻給他的故鄉高雄。