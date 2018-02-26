宋楚瑜：台灣價值就是台灣人當家作主

親民黨主席宋楚瑜出席親民黨新春談話會。（記者林良昇攝）

2018-02-26 13:14

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今表示，他認同台灣但不認同「台獨」，親民黨絕不會為政黨和個人的商業利益去出賣台灣價值，而他的台灣價值是台灣人要能當家作主，永保自由民主；宋也呼籲，對岸應對台灣某些特殊狀況，給予相當尊重與考量。

親民黨今舉行新春談話會，宋楚瑜出席與黨團幹部聚會，他在會前致詞前除緬懷去年逝世的親民黨前秘書長秦金生、前立委劉文雄外，也提到親民黨團總召李鴻鈞在黨團協商時，都會被立法院長蘇嘉全找出來當「公道伯」，親民黨從沒把政黨利益放在人民利益前。

宋楚瑜也提及之前總統蔡英文與台北市長柯文哲談論的台灣價值，宋楚瑜強調，台灣在政治上追求的台灣價值就是自由、民主、人權、平等、多元的價值，台灣可以跟對岸談很多事情，但台灣絕對不會放棄台灣堅持的基本價值。

宋楚瑜說，他認同台灣，但他不認同台獨，對於台灣這個團體有害的事情，親民黨絕對站出來跟所有鄉親站再一起；對岸有一位將軍受訪時提到有政黨跑到大陸去騙吃騙喝，親民黨絕對嚴守基本原則和價值，不會為政黨和個人的商業利益出賣台灣價值，台灣價值就是要台灣人要能當家作主，台灣人永保自由民主。

宋楚瑜受訪時呼籲，對岸對台灣某些特殊狀況給予相當尊重與考量，中共領導人習近平說過要尊重台灣社會制度及生活方式，蔡總統也表達要遵守中華民國憲法，在這些基礎上，雙方能互利互助，共同推動兩岸和平發展。