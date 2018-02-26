南投非原民租原保地上街捍權 藍綠皆挺

南投縣信義原鄉平地民眾今就原住民保留地承租及續約問題，前往公所陳抗。（記者謝介裕攝）

2018-02-26 13:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義原鄉平地民眾為捍衛本身耕種權、土地權、生存權，今日近千人走上街頭前往信義鄉公所陳抗，並提出5大訴求，尤以廢止「原住民保留地租賃契約第7條」部分最受注目，因該條文規定，原保地包括工寮在內，不得興建任何建築物，讓人覺得太不合乎情理，也是目前許多耕農無法順利續約的主因，鄉長史強、縣府原民局長張子孝表示，一定會與民眾站在同一陣線，向中央據理力爭。

「請高抬貴手，給我們一條生路吧﹗」陳抗活動，係由南投縣山地鄉平地住民權益促進會及南投縣原墾農民權益促進會共同發起的，今日上午9時許，在信義鄉明德村活動中心集結後，民眾手持「官逼民反」、「我們要活下去」等紅布條，徒步前往公所陳抗，警方也派員在現場戒護秩序並進行交管，整個陳抗活動在接近中午平和落幕。

陳抗民眾指出，原住民保留地主要的依據是「山坡地保育條例」，該條例於65年4月29日公佈實施，其第37條規定，山地保留地開發管理辦法，由行政院定之。據此「原住民保留地土地開發管理辦法」於79年3月26日公佈實施，其第28條規定，非原住民在本辦法施行前已租用原住民保留地繼續自耕或自用者，得繼續承租；另「農業用地興建農舍辦法」於90年4月26日公佈實施；憲法第15條也規定，人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。

惟中央一只行政命令，便在95年間將非原住民居民使用之土地列為非法占使用，並逐筆訴諸法律要收回，目前有數百筆尚在訴訟中，造成居住於原住民鄉非原住民之權益嚴重受損，而原保地租約6年辦理1次，迄今也有許多民眾因有工寮、農舍等建築物而被列為「黑名單」，不但無法續租，更面臨被強制收回的命運，豈不是置原鄉非原住民生計於不顧？

值得一提的是，此次陳抗活動，包括國民黨立委許淑華、縣議員陳淑惠、蕭志全、謝明謀、民進黨南投縣黨部主委陳昭煜議員及魚池鄉長陳錦倫、王秋淑夫婦等人，也都到場關心，且無藍綠、黨派分別，共同將原住民保留地問題定位在「土地轉型正義」，希望居中協助地方、中央政府與原鄉非原住民的民眾，一起循序漸進面對、改善、解決該「歷史共業」。

5大訴求如下：1、鄉民承租原住民保留地辦理換租，請回復105年前之方式，以方便鄉民換租。2、現使用原住民保留地尚未辦理租約者，請鄉公所爭取繼續放租。3、保留地租賃契約第七條應予廢止。4、保留地租賃契約如有修正，須先與原住民保留地使用之相關組織團體協商後再修正。5、依憲法第15條及司法院大法官第525號、第577號、589號解釋規定，制定過渡條款，及存續保障法令生效前業已存在之事實或法律關係，並繼續辦理放租。

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