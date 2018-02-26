林美珠卸任展幽默 勞動部長交接逗笑現場

勞動部長26日交接，卸任部長林美珠（左）ok手勢，相信新任部長許銘春（右）能順利接棒。（記者張嘉明攝）

2018-02-26 12:59

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部長新任、卸任交接典禮今天上午11點舉行。卸下部長職務重擔的林美珠，卸任致詞上一展幽默，兩次逗笑現場觀禮官員、代表，以一派輕鬆地談話作為勞動部長職務句點。

交接典禮在勞動部本部舉行，行政院政務委員林萬億擔任監交人。勞動部兩年換兩部長，上次交接典禮是林美珠從前勞動部長郭芳煜手上接下棒子；這次則是林美珠交出棒子給許銘春。林美珠在卸任感言一開頭，就先提了感謝名單，接著提到去年也是由林萬億擔任監交人，「很難得啦」，林美珠機智反應逗笑現場觀禮來賓。

林美珠說，當初接下勞動部長職務時，就允諾要將郭芳煜未完成的事情接力完成，可惜天不從人願，因為身體健康因素，在完成階段性任務後，需先離開，當時報告行政院後，行政院就說「有人來接你，你才可以走」，林美珠說到這邊，轉頭向坐在一旁的新任勞動部長許銘春說「感謝」，小幽默逗笑現場。

林美珠強調，在任期間走訪了很多勞團、工會，勞工的聲音都有聽見，儘管先告退部長職務，勞工聲音都已轉給新任者，捍衛勞工權益。

林美珠會後在交接典禮現場和多人道別，在一樓大廳接受走廊兩側勞動部同仁的獻花，淚水盈眶地和多個事務官、業務單位同仁擁抱說再見，最後搭車離去。

勞動部長26日交接，在政務委員林萬億（中）監交下，卸任部長林美珠（左）將印信交給新任部長許銘春（右）。（記者張嘉明攝）

勞動部長26日交接，卸任部長林美珠（左）在新任部長許銘春（右）陪同下與勞動部同仁道別。（記者張嘉明攝）

林美珠卸任勞動部長職務，勞動部同仁獻花歡送。（記者李雅雯攝）