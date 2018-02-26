新勞動部長上任 許銘春：交接典禮結束就是戰鬥的開始

勞動部長26日交接，在政務委員林萬億（中）監交下，卸任部長林美珠（左）將印信交給新任部長許銘春（右）。（記者張嘉明攝）

2018-02-26 12:40

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部長卸任、新任交接典禮今天上午11點舉行，新任勞動部長許銘春表示，「交接典禮結束就是戰鬥的開始」，強調將發揮法律人的正義感，落實法治精神，捍衛勞基法和勞工權益，勞動部會是勞工的護身符，不會讓專業遭架空、不是一個橡皮圖章而已。

許銘春原任高雄市政府副市長，行政院長賴清德邀請入閣，許銘春在交接典禮上強調自己出身於單親、勞工家庭，就讀法律系、考上律師後，始終掛念基層、弱勢，將秉持為基層、弱勢發聲的信念，擔下勞動部業務職責，嚴格把關勞工權益、落實勞檢，勞基法新制上路沒有蜜月期。

許銘春致詞時展現其熱情，對前勞動部長林美珠三喊「我的好姊妹」，兩人多次擁抱，其表示已經和林美珠有多所交流，將會承接其棒子。許銘春入閣，另也帶上原任高雄市政府勞工局長的鄭素玲擔任部長辦公室主任，許銘春交接典禮後受訪指出，這確實是向高雄市長陳菊「借將」，還讓鄭素玲降職減薪、拋夫棄子，「我有心做好這個工作，我一定要有最得意的助手」。

面對勞團批評將勞工議題簡化為「搏感情」，許銘春笑說，嚴格把關是對所有勞工的承諾，勞團的批評是督促我們要去重視勞工權益，上任絕對承諾讓勞工放心，我是法律人，個性較隨和，搏感情是人和人間的互動，最重要的是把事情做好，落實執法，我會秉持法律專業，請大家相信我。