獨家》國發院土地交易案 北檢首度密訊審約律師李永然

台北地檢署偵辦國發院土地交易案馬不停蹄，農曆年開工的第1個禮拜，立即展開傳喚行動。圖為國發院土地案配圖。（資料照）

2018-02-26 12:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國發院土地交易案馬不停蹄，農曆年開工的第1個禮拜，立即展開傳喚行動；為釐清國民黨在合約談妥後的6天內，再自動減價4.2億元出售等疑點，已首度以證人身分傳喚當年代表國民黨與買家元利建設商議、審約的律師李永然，釐清從議約至簽約的關鍵6天內，時任國民黨主席的馬英九，有無涉主導或授意讓利。

針對就國發院土地交易一案赴北檢作證一事，李永然今天下午表示，作證一事，礙於偵查秘密而不公開，不便說明。

北檢目前已傳訊多名相關證人釐清交易疑點，包括中投公司財務部協理黃士庭、代表國民黨與元利建設蔡姓副總交涉的行管會前高層鄭國珍、前行管會主委張哲琛等多人；當初負責替該交易審約及確認法律文字的李永然，也已被檢方傳喚。

相關證述包括，國民黨或其黨營事業的名下資產，都是由黨主席負責最終決策。而早在連戰擔任國民黨主席期間，李永然即已受託協助參與黨產處理過程，國民黨將房地捐贈14縣市、63家鄉鎮公所及財政部國有財產局（已改制國有財產署）的過程，李永然也曾代表國民黨公開對外說明處分經過。

2005年8月，馬英九接替連戰擔任國民黨主席後，首宗處分的國發院土地黨產，該交易於議約、審約及訂定合約等時期，所牽涉到任何與法律相關的程序，也是由李永然負責提供協助。

由於連戰擔任黨主席期間，5度未簽售地公文，馬英九卻在就任黨主席不到1個月內，就讓國發院土地閃電交易，當年國民黨中常會上，不少中常委也曾就該交易提出質疑，甚至直言國發院土地賣掉才送中常會討論，與國民黨黨章規定不符。

國發院土地交易自連戰時期最初預設的65億元賣價，降至38.3億元成交，價差高達26.7億元，且國民黨原先已與元利簽訂議價備忘錄，雙方談妥42.5億交易價金，國民黨何以在6天後，又同意替元利負擔部分土地增值稅成本，自降4.2億元？為釐清合約變動事先有無接受國民黨高層指示等疑點，北檢因此傳訊李永然協助釐清。對於國發院土地相關案情疑點，北檢表示案件偵辦中，基於偵查不公開，不便說明。