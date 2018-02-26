批雷倩沒誠信 潘維剛與張懸母闖婦聯會爆衝突

前婦聯會常委潘維剛26日帶著連署書前往婦聯會，要求婦聯會主委雷倩召開會員代表大會並全面改選常委。（記者張嘉明攝）

2018-02-26 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會原定3月8日婦女節改選主委，婦聯會宣傳組長楊夢茹代主委雷倩聲明3月8日確定不改選，引發數位會員不滿，婦聯會前常委潘維剛今與會員代表、歌手張懸母親談海珠赴婦聯會遞交連署書，與楊爆發衝突。

綜合媒體報導，潘維剛與談海珠等人今天上午在婦聯會門口召開記者會，談海珠痛批雷倩沒誠信，指出到現在都沒收到會員大會開會通知，對楊夢茹所說3月8日不會改選主委相當不滿。

報導指出，潘、談等人記者會後欲進入婦聯會，遞交包括國民黨主席夫人蔡令怡在內的15位會員代表連署書，與楊夢茹發生口角與推擠，最後由楊代收連署書，潘維剛則呼籲「不要淪為兩個女人的戰爭」。

報導表示，楊夢茹批評潘維剛等人沒有通知婦聯會要遞交連署書，卻到場「踢館」。潘則說自己對主委位置「無懼也無爭」，有能力者甚至雷倩都會支持。

本報報導，婦聯會原定3月8日婦女節改選主委，內政部在21日正式發文，要求婦聯會須修改章程，改正不符合民主機制的主委推舉方式，潘維剛對此不滿，質疑內政部在「做球」給婦聯會「延期選舉」。

對此，內政部反駁強調，不會涉入婦聯會改選，但婦聯會章程須依法修正；婦聯會則回應，已決定委請律師回函給內政部。

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