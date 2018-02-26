全國建物耐震安檢補強 賴揆宣布4年投入60億元

花蓮地震後，老舊高樓的安全問題受到關切。（資料照）

2018-02-26 11:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮地震後，老舊高樓的安全問題受到關切，行政院長賴清德今親自主持「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，賴揆並宣布，政府預計4年投入60億元預算，推動5大策略，包括：「建物快篩」、「耐震評估」、「重建補強」、「階段性補強」、「金融協助」等，以及相關補助以及協助措施。

內政部長葉俊榮在記者會上進一步補充表示，凡是在88年12月31日以前領得建照之私有供公眾使用建築物，如旅館、醫院、百貨公司、商場、量販店、運動休閒場所、電影院、學校、社福機構等，樓地板面積累計達1000平方公尺以上，應強制辦理耐震能力評估檢查。

葉俊榮說，針對88年12月31日前興建，一定樓高的鋼筋混凝土構造建築物辦理建物快篩，去年已先針對12樓以上約9300件建築物進行快篩作業，今年度將擴大至9樓以上的建築物進行全面清查，並規劃於3年內完成6層樓以上所有建築物快篩作業，預估107年至109年將辦理2萬7000件快篩。

葉俊榮指出，檢討近年地震，常有建築物軟弱層先被震垮的情形，因此內政部將研修「建築法」第77條之1，要求經耐震評估後構造安全不符現行規定的建築，應於一定期限內進行補強或重建。此類建築物可直接進行全面性補強或重建，或優先採取較快速的「階段性補強」，避免期間因遭遇地震而倒塌，後續再提出全面性的補強或重建計畫。