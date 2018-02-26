盧秀燕訪江啟臣要贏回台中 市府盼停負面選舉手法

2018-02-26 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長初選落幕，立委盧秀燕昨晚拜會江啟臣「言和」，江啟臣今天發稿再批市政，強調「做不好就下台」；市府新聞局長卓冠廷回應指出，對盧、江兩立委初選「殺到見骨」，選後「惺惺相惜」表示祝福及欽佩，並希望兩位委員放下初選期間用不正確的資訊抹黑市府、用片面扭曲的議題唱衰台中等負面手法，回歸市民所期待公共政策的討論。

江啟臣今天在臉書po文表示，昨晚盧秀燕委員來服務處拜訪，兩人都擁有一顆熱愛台中的心，並坐下認真討論如何一起解決台中市民很在乎的問題，如何跟市民一起贏回台中。

江啟臣說，台中市這三年多來累積的問題很多，發展停滯不前、空污依舊存在、交通問題未解、舉債節節攀升，我們的生活沒有因為林佳龍市長的執政而獲得改善，反而是問題愈來愈嚴重、愈來愈複雜，林佳龍與台中市議會的府會關係相當緊張，更突顯現任市長的格局與溝通有嚴重問題，當現任者只給市民一些不切實際的口號，舉辦許多曇花一現、浪費公帑的宣傳活動，卻看不到現狀問題的改善，「做不好就下台」絕對是市民的共同心聲。

外界很關心盧秀燕市長競選團隊的組成，江啟臣表示，兩人就此也交換了許多意見，並達成在以市民為主、大局為重的前提下，團隊組織應該跳脫傳統框架，讓世代相互合作，以嶄新思維跟市民共同打贏這場選戰的共識，至於細節要再進一步確認，時機成熟即會對外公布。

針對江啟臣再批市政，市府新聞局長卓冠廷表示，不論是空污防制、經濟發展、交通改善、市長林佳龍三年多以來的施政及招商已有豐碩成果，也讓台中走在正確的發展道路上，宜居城市與第二大城的榮耀是具體的證明。

他說，江啟臣在黨內初選以微幅差距選輸盧秀燕，外界關心他到底競選團隊擔任什麼角色，其實市民並不關心，市民比較關心的是能多提出市政具體建議，對台中真正有助益，而非只是一味批評，甚至唱衰台中。

卓冠廷表示，過去國民黨長期執政時期從未正面關注空汅議題，防制措施乏善可陳，要選舉了，參選人才開始自稱關心，卻提不出具體且可行的改善建議，但林佳龍市長一上任就力推86項防制措施，也已大砍中火500萬公噸生煤許可量，正往「4年減4成」目標努力中，過去三年已收到豐富成效，PM2.5年均濃度與紫爆天數都年年下降，還因此獲得中央頒發1千萬秋冬空汙季協調降載率六都第一獎金。

林佳龍並積極招商，國內外大型企業陸續投資台中，例如日本三井在海線打造中台灣最大規模的Outlet Park、勤美洲際酒店、李方艾美酒店等外資進駐、台積電中科擴廠與美光投資最新3D封裝測試製程、中信集團洲際棒球場購物商場及飯店投資等，3年來成果豐碩，加上中央已將台中定位為智慧機械之都，讓台中產業結構愈來愈紮實，商業與公司登記106年成長幅度更是六都第一。

至於交通方面，卓冠廷強調，國民黨過去沒有從根本推動大眾運輸、尤其是軌道捷運系統及推動智慧交通網路，甚至還設藍線BRT，讓台灣大道等多條主幹道容易壅塞。林佳龍上任後先改革BRT為優化公車系統，大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，並與「大台中山手線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設共同納入中央前瞻基礎建設計畫，為台中爭取到的豐碩程度史無前例，也讓台中人首次能擁有自己的軌道捷運路網願景。

卓冠廷指出，台中升格直轄市後，中央並未給台中與北高相近的統籌分配款，建設受到很大限制，但市長林佳龍上任後力行開源節流，將有限經費用在能帶動進一步經濟效益的建設上，同時努力撙節了367億元，截至107年1月底止，台中市平均每人負擔債務約3.1萬元，低於高雄市的9.15萬元、台北市的3.9萬元、新北市的3.4萬元、台南市的3.45萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，為六都第二低，財政狀況持續穩健。