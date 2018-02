習皇成真？「國家寶藏」挖出歷史文件以古鑑今

2018-02-26 11:00

〔記者邱燕玲/台北報導〕中國共產黨考慮修憲取消國家總書記的任期限制,習近平的「皇帝夢」可能成真。在世界各地的國家檔案局與圖書館挖出台灣相關史料的非營利組織「國家寶藏」,今在臉書PO出美國國家檔案局保留一份1959年6月雷震的「自由中國」對蔣介石該不該競選第三任總統發表一份名為"COULD IT BE POSSIBLE THAT PRESIDENT CHIANG MADE THE WRONG DECISION?"(有可能蔣總統做了一個錯誤的決定嗎?) 社論文件,以古鑑今。

國家寶藏指出,1959年是國民黨撤退來台,蔣介石重新當上「中華民國總統」的第二任的最後一年(當時一任六年),1958-1959年就出現許多「勸進」的聲音,希望蔣介石能夠競選第三任總統 (憲法規定只能連選連任一次),美國國家檔案局保留一份1959年6月雷震的「自由中國」對蔣介石該不該競選第三任總統發表一份名為"COULD IT BE POSSIBLE THAT PRESIDENT CHIANG MADE THE WRONG DECISION?"(有可能蔣總統做了一個錯誤的決定嗎?)社論的總結。

國家寶藏摘選其中幾段如下:蔣介石在1958年12月的「光復大陸設計委員會」一項談話說:「我代表黨和政府,要對你們清楚的說,我們不打算修改憲法; 我們強烈反對這樣的舉動。」" 「自由中國」認為這樣的聲明跟公開宣示蔣介石不競選第三任總統並無不同。但是他們提出三點觀察,質疑蔣介石的說法是否真誠。

第一是當時國民黨和官方新聞媒體都沒有為這次談話作出回應報導,也沒有針對當時勸進蔣介石競選第三任總統最大聲的「海外人士」反應做評論。

第二,即使蔣介石這項談話說是代表國民黨,但是絕大部分的國民黨黨代表還是宣稱要支持蔣介石競選繼續連任。

第三,當蔣說他反對針對總統選舉進行修憲,就代表反對任何形式的修憲,但讓人遺憾的是,還是有很多人認為要讓蔣介石競選第三任總統必不一定需要修憲,只要加入「臨時條款」即可。

後來在一次國民黨全會中,蔣介石再度重申他反對修憲,但對於是否競選第三任總統,他也說他還沒有去想他個人的事情,但他又說:「(1)我們不能讓敵人高興。 (2)我們千萬不要讓數百萬大陸同胞感到失望。(3)我們不能讓數百萬海外同胞感到不安。」這個說法引起一些香港期刊的討論。「自由中國」引用香港政治評論家左舜生對蔣介石所提這三點回應:

「我不能同意蔣總統在國民黨全會的講話。據我所知,如果蔣先生繼續以現任身份任職,最開心將會是他的敵人。這會給他們更多子彈繼續實施"統一戰線"戰略。假使情況有所改變,事情發展就會有所不同。任何改變都會讓敵人無法滿意。至於第二點,我們不應該讓大陸數百萬人感到失望,我認為這樣的擔心是最不必要的。他們已經受了十年的苦難,希望被解救。但是十年來,蔣先生在台灣擔任中華民國總統,他沒有做任何改變他們的事。無論蔣是否決定選或不選,它既不會減輕也不會加劇他們的痛苦。他們對這件事的態度是冷漠沒差的,也談不上失不失望。至於第三個考慮,最好蔣先生去問在台灣的人如果他繼續擔任他們的總統是否會感到不安。至於海外人士,就像他們在台灣看到的事情,他們已經感到不安十年了。」

國家寶藏指出,「自由中國」認同左舜生的文章,並且認為蔣介石應該好好的讀一讀才對。「自由中國」期待蔣介石在中國歷史上能有像華盛頓和傑佛遜之於美國一樣的高度。文中最後還提醒蔣介石不要只聽取黨和官方媒體的說法,也不要只聽見那些奉承者阿諛取悅的話。

國家寶藏最後並下了一句註解:「中華人民共和國」會出現當年「中華民國的雷震」嗎?