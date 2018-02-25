婦聯會四質疑 潘維剛回應了

2018-02-25 17:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會內部鷹派鴿派交鋒，主委及常委改選角力不斷，今婦聯會文宣組長楊夢茹在臉書公開發文，針對將參選主委的前國民黨立委潘維剛提出4點質疑，潘維剛稍早在臉書發佈回應，她表示自己是為公理正義而戰，拒絕簽署行政契約是過半數會員代表的決定，身為會務人員有甚麼立場質疑民主決定，並指楊此番發言是想干預常委選舉，要求主委雷倩說清楚。

楊夢茹提出的4個問題包括：

1、辜嚴前主任委員如今滯美不歸，您為誰而戰？

2、1月31日臨時會員代表大會您獲勝，隔日婦聯會便被認定為國民黨附隨組織，全部資產遭凍結，這是您要的結果嗎？

3、目前潘維剛正積極拉票，想當上婦聯會主任委員的心意十分強烈，潘要如何以國民黨員的身分代表婦聯會，打證明婦聯會不是國民黨附隨組織的行政訴訟？

4、辜懷如去年5月從婦聯會運走百餘箱檔案帳冊，近日宣稱其中大部分已碎不知去向，剩餘的20多箱皆為辜嚴私人用品。「請問您是否支持她的作法和說法？如何合理化辜家把婦聯會當倉庫，10年後取回的量以數倍計，卻未盡妥善保管責任？」

潘維剛也以4點回應，包括：

1、針對婦聯會文宣組長楊夢茹的提問，本人以為，身為婦聯會職員，理應客觀公正處理會務，卻公開發言干預婦聯會常委選舉，顯然有違其職責之立場，令人高度懷疑此舉是否為受人逼迫驅使及指示？此部分請雷倩主委務必說明。

2、至於楊小姐所提問之本人為誰何戰？更是令人啼笑皆非。本人不是為誰何戰，本人是為正義、為公理而戰，不願見有人開門揖盜，不願見有人裡應外合，不願見有人未戰先降，所以才挺身而出。對於楊小姐的提問，再次令人質疑，難道婦聯會主委，是不是不願意為公平正義戰鬥了嗎？若如此，請履行自己所承諾交出戰場指揮權，讓我們來承擔多數委員要據理力爭丶抗議民進黨政府的非法打壓。

3、另楊小姐公開污衊辜前主委名譽的言論，更是令人寒心。一位長期服務婦聯會的職員，在新任主委上任後，即含血噴人指涉前任主委，難道妳們不清楚高齡的辜嚴前主委是在民進黨威脅下被迫離台的嗎？

4、至於簽署行政契約與否這件事，已經由會員代表過半數否決了，楊小姐你又是什麼立場，又有什麼資格來質疑過半數會員代表的決定？一位會務同仁，豈能公開質疑多數會員代表的民主決定！雷主委，您又是如何看待過半數會員代表的民主決定呢？雷主委快懸崖勒馬，執行多數會員的民主決定！