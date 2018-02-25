打壓我文化交流，外交部轟中國要為「兩岸疏遠負最大責任」，圖為外交部發言人李憲章。（資料照）

2018-02-25 16:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕客委會赴海外舉辦客家文化交流活動，卻遭中國打壓而喊卡。外交部今天嚴厲譴責中國行為，並直言中國打壓擴及文化交流，造成台灣人民的反感，使兩岸關係越來越遠，「中國外交部門要負最大責任」。

客委會自去年起在全球各地舉辦「行動灶下」活動，藉由客家美食巡迴，在海外推展客家文化。今年首站前往南非，原定於南非活動結束後，於2月27日入境模里西斯，與當地飯店交流；客委會副主委范佐銘原定出席活動。

但中國大使館卻以文宣內容出現「中華民國」為由，施壓飯店取消活動，更揚言要在機場堵人、讓客委會團隊原機遣返，甚至要影響台灣人進入模里西斯的落地簽證。客委會今天召開臨時記者會，宣布停止模里西斯所有行程，並對中國打壓表達嚴正抗議。

外交部今天下午表示，客委會美食活動遭中國外交部門蠻橫打壓，外交部認為，中國外交部門這種「連文化交流都不放過」的做法，外交部予以嚴厲譴責。外交部強調，中國針對海外台灣人民文化交流活動的打壓作法，造成台灣人民的反感；兩岸關係越來越遠，「中國外交部門要負最大責任」。

外交部強調，已密切注意本案相關發展，並即請駐南非代表處持續關注並提供協助，作為台灣客家族群出席海外活動時最有力的後盾。