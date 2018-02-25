姚文智反嗆柯文哲 「講話跟過去國民黨威權一樣」

2018-02-25 15:47

〔記者郭安家／台北報導〕表態參選台北市長的民進黨立委姚文智昨批，台北市長柯文哲未參加昨二二八事件遊行；柯文哲上午回應，「不要太多這種政治意涵的活動。」對此，姚文智今下午出席謝系台北市議員阮昭雄新春茶會則反嗆，31年前他參加二二八活動，國民黨就說「不要再拿意識形態做文章」，柯講話怎麼跟過去威權統者一模一樣？

姚文智還表示，他將邀請阮昭雄擔任其選戰執行總幹事。而阮昭雄在茶會更以「未來市長姚文智」介紹，現場約300位民眾給予熱烈掌聲。阮表示，柯文哲有其好處，會跟大家見面，但有些事說了好幾遍，柯沒有做；台下有民眾呼應指柯「攏沒做！」阮再說，所以要找過去在公務系統任職過的姚文智。

對於柯文哲回應二二八「不要太多政治意涵活動」，稍早姚文智受訪說，他l987就參加二二八活動，那時國民黨就說，「不要再拿意識形態做文章」，柯市長講的話怎麼跟過去威權統治者一模一樣？充滿權力傲慢眷戀。

姚文智說，大家期待恢復歷史真相、進行轉型正義，但3年來什麼都沒看到，看到柯文哲二二八去騎腳踏車，前總統蔣介石在北市有銅像78處一處都沒動，反觀賴清德擔任台南市長時統統移除；3年來二二八基金會或文化部門，沒有做出任何有關平反二二八、或轉型正義的任何文學、戲劇、電影或各方面的產出。

他批評，柯文哲竟然還賴給轉型正義剛通過，本來大家期待平反；「請問你（柯）的價值理念是不是與我們完全南轅北轍？」

不過，對於民進黨台北市黨部春酒宴晚間邀請柯文哲出席，媒體詢問是否較勁意味？姚文智則說，這是大家解讀啦！市黨部基於禮貌，邀請現任市長，就按照過去春酒行禮如儀，大家不必做文章，「搞不好會是柯市長最後一次參加的民進黨春酒，也不一定。」