抗議客家美食展遭中打壓 陸委會：霸道對台讓全世界公評

客委會在模里西斯和當地客家社團合辦「客家美食週」，但中國揚言只要客委會副主委范佐銘等相關人員入境模里西斯就原機遣返，甚至放話未來影響我國民眾前往模里西斯的落地簽，對此陸委會表示抗議與不滿。客家美食示意圖（資料照）

2018-02-25 15:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕客委會預定2月27日至3月7日在模里西斯和當地客家社團合辦「客家美食週」，但中國向活動舉辦地點拉布爾多內海濱酒店施壓取消活動，揚言只要客委會副主委范佐銘等相關人員入境模里西斯就原機遣返，甚至放話未來影響我國民眾前往模里西斯的落地簽，對此陸委會表示抗議與不滿。

陸委會表示，近兩年來對岸無視我方持續釋出的善意，對台展開國際施壓無所不用其極。不僅威脅我生存權利、嚴重傷害台灣民眾感情，更是對台海及區域和平穩定的破壞與挑釁；這種行徑只會讓國際社會及台灣認清其政治主張的蠻橫與僵化，絲毫沒有尊重台灣及其人民生活的制度與價值，根本無助於兩岸正常關係的開展。

陸委會強調，參與國際與對外發展是我們的權利，面對陸方刻意採取衝擊兩岸和平穩定現狀的錯誤做法，我政府將密切關注與評估；並將中共當局霸道對台的威脅施壓作為讓全世界公評，更將堅決捍衛國家主權尊嚴及維護台灣最大利益。