國民黨員身分怎能選主委？婦聯會4問潘維剛

婦聯會宣傳組組長楊夢茹今在婦聯會粉專貼文四問潘維剛，指前主委辜嚴倬雲如今滯美不歸，潘為誰而戰？潘的國民黨員身分若當主委，要如何打證明國民黨非國民黨附隨組織的行政訴訟。圖為婦聯會總部大樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-02-25 17:59

首次上稿 13:37

更新時間 17:59

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕婦聯會預定3月8日婦女節改選主委及常委，前國民黨立委潘維剛正積極拉票要選主委，婦聯會宣傳組組長楊夢茹今在婦聯會粉專貼文4問潘維剛，指前主委辜嚴倬雲如今滯美不歸，潘為誰而戰？潘的國民黨員身分若當主委，要如何打證明國民黨非國民黨附隨組織的行政訴訟。

針對婦聯會文宣組長楊夢茹今在臉書公開發文提出4點質疑，潘維剛稍早在臉書發佈回應，她表示自己是為公理正義而戰，拒絕簽署行政契約是過半數會員代表的決定，身為會務人員有甚麼立場質疑民主決定，並指楊此番發言是想干預常委選舉，要求主委雷倩說清楚。

楊夢茹提出4大質疑，1、辜嚴前主任委員如今滯美不歸，您為誰而戰？2、1月31日臨時會員代表大會您獲勝，隔日婦聯會便被認定為國民黨附隨組織，全部資產遭凍結，這是您要的結果嗎？

楊夢茹問及，3、目前潘維剛正積極拉票，想當上婦聯會主任委員的心意十分強烈，潘要如何以國民黨員的身分代表婦聯會，打證明婦聯會不是國民黨附隨組織的行政訴訟？

楊夢茹指出，4、辜懷如去年5月從婦聯會運走百餘箱檔案帳冊，近日宣稱其中大部分已碎不知去向，剩餘的20多箱皆為辜嚴私人用品。「請問您是否支持她的作法和說法？如何合理化辜家把婦聯會當倉庫，10年後取回的量以數倍計，卻未盡妥善保管責任？」

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