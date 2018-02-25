鍾小平完成「一日雙城」 比柯文哲快40分鐘

2018-02-25 13:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平昨日上午10點挑戰「一日雙城」（台北—高雄），宣示代表國民黨參選台北市長的決心。他今天約凌晨5點抵達高雄，總計花費18小時53分鐘，較市長柯文哲去年挑戰「一日雙城」的19小時35分鐘快上近40分鐘。鍾抵達高雄後也宣布參選市長，未來他有信心能夠治理好市政，讓所有市民買得起房子、敢生小孩，成功打造安居樂業環境。

鍾小平昨天早上10點從台北關渡宮出發，於今天凌晨約5點、不到19小時抵達高雄市區蒂亞飯店。他說自己運動基礎比柯文哲好，他一定要在18小時騎完，「騎到19個小時就太沒有面子了」，雖然中間小腿肚抽筋、肌肉拉傷，但還是咬牙綁著繃帶騎完全程，強調這就是運動員的精神。

對於自己突破柯文哲紀錄，鍾小平表示自己很興奮，「國民黨真的輸怕了，從2014到2016」，現在受到柯文哲的鳥氣終於可以發洩。他說自己在「一日雙城」打敗柯，自己在11月24日的台北市長選舉一定也會再打敗柯。

鍾小平也痛批，柯文哲一事無成，只是個會吹牛的自大狂，他一定要讓市民看清楚，「放棄柯、支持我」。而對於最支持的年輕族群，鍾小平說柯文哲甚麼都做，而自己一定會善待年輕人，未來他要讓年輕人生孩子，可免費進公托，讓媽媽可以上班，柯文哲還推只租不賣公宅，他要推「只賣不租」。