打壓美食活動 客委會批中國「打巷戰」、「粗暴」

對於中國打壓客委會將在模里西斯舉辦的「客家美食週」活動，客委會副主委楊長鎮（左）和綜合規劃處處長江清松（右）今天召開記者會表達嚴正抗議與譴責。（記者吳欣恬攝）

2018-02-25 12:12

〔記者吳欣恬／台北報導〕對於中國打壓客委會將在模里西斯舉辦的「客家美食週」活動，客委會今天召開記者會表達嚴正抗議與譴責，也重申未來在國際舉辦客家文化交流，仍然會以正式機關名銜出現，「開大門走大路」。

客委會副主委楊長鎮表示，去年起由知名客家國除邱寶郎率領的「客家行動灶下團」，藉由客家美食在海外巡迴推展台灣客家文化，去年已前往9個國家16個城市，今年這次南非和模里西斯活動之後，6月和8月也將分別前往南美洲和歐洲。

客委會表示，這次將在模里西斯拉布爾多內海濱酒店（Labourdonnais Waterfront Hotel）舉辦的「客家美食週」是由當地客家社團促成，以客家美食和音樂為主軸，相關籌備與宣傳工作都已就緒，28日就將開幕，當地客家鄉親也都熱情期待，但中國大使館昨天直接打電話給飯店，悍然施壓，要求終止活動。客委會拒絕委曲求全的退讓做法，正式宣布取消此活動。

楊長鎮說，這次活動海報上有印出客委會和僑委會的正式機關名銜和標誌，中國大使館以此為由進行施壓，他強調，客委會用納稅人的錢去國際上宣揚客家文化，「開大門走大路」，機關名銜一定會出現，這在未來的國際文化交流活動中也不會改變，但另一方面，客委會也不會刻意敲鑼打鼓、大肆宣傳強調官方色彩，造成對方困擾，堅持以合理友善的態度去進行文化交流。

楊長鎮說，模里西斯的活動是在私人商業場合舉辦的民間文化交流活動，也不涉及政治，中國堅壁清野、打巷戰，令人驚訝於中國打壓的無所不用其極，連民間文化交流都要阻擋，難以想像。他也坦言，過去前往其他國家進行客家文化交流時，也遇過中國打壓，像是客家花布或油桐花等客家文化意象只能出現在會議室內等，但過去經驗沒碰過這麼粗暴的。

楊長鎮也坦言，模里西斯當地友人在協助因應這次事情的過程中，曾提到是否能以其他方式舉辦活動，但中國駐模里西斯大使告知，如果活動相關人員前往模里西斯，「我會派人到機場等候」，透過壓力讓相關人員原機遣返，如果客委會強行舉辦，可能會影響模里西斯對台灣人入境的落地簽證，這都是客委會接獲的確切口頭訊息。

揚長鎮批評中國大使館作為，形同干預模里西斯內政，對模里西斯政府和台灣政府都是很不禮貌的作為。

楊長鎮說，這次因屬民間文化交流活動，客委會由副主委范佐銘代表出席，但並沒有官方正式拜訪的活動，且模里西斯對台灣是落地簽，因此這次活動並沒有主動告知模里西斯政府，關於模里西斯政府用什麼態度看代此次事件，或是中國大使館事前是否有和模里西斯政府聯繫，客委會並不清楚。客委會對中國大使館的打壓行為表達嚴正抗議與譴責，但不會上綱到台灣和中、模兩國的外交事件。

楊長鎮也呼籲中國，如果要在客家文化交流這塊一起努力，客委會非常歡迎。