台中花博馬拉松開跑 林佳龍、盧秀燕首同台

貴賓在起跑線合影，林佳龍（中）、盧秀燕（左三）間保持距離。（記者李忠憲攝）

2018-02-25 11:28

〔記者李忠憲／台中報導〕首次舉辦的台中世界花博國際公益馬拉松今天清晨在豐原體育場起跑，1萬6千多位選手參賽響應，台中市長林佳龍與正式代表國民黨參選市長選舉的立委盧秀燕也首次同台。林佳龍台上與盧握手並介紹盧是「立院同事」，台下則沒有互動。林佳龍表示，期盼透過馬拉松，讓選手跑步時多看看沿途美景，宣傳花博，並感受台中魅力。

台中花博國際馬拉松由台中市運動局、大台中不動產開發商業同業公會、社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會共同主辦，雖是首辦，卻有1萬6千人報名參加各項組別賽事，空前盛大。今天清晨6點15分，市長林佳龍、立法委員洪慈庸、盧秀燕、市議員陳清龍、市府運動局長王慶堂等多位局處首長親自到場，共同鳴槍為選手加油打氣，花博吉祥物歐米馬也到場與民眾同樂。

由於盧秀燕日前在黨內初選勝出，正式代表參選台中市長，兩位正式提名人今天首度登台，備受注目。林、盧2人見面時親切握手，林致詞時還2度稱盧是「立院同事」，但在台下，2人就沒有互動，甚至合影時中間隔了官員、民代。

林佳龍表示，台中花博展期從11月3日至明年4月24日，期盼透過馬拉松活動宣傳花博，也提醒選手隨時注意體能狀況，跑步不要只低頭看馬路，可以多看看沿途美景，認識美麗的台中。

立法委員洪慈庸表示，這次花博路跑的路線會經過很多美麗的景點，例如泰安櫻花季，期盼選手們好好享受沿路美景，邊跑邊聆聽花開的聲音。立法委員盧秀燕也說，在場的選手都是主角，祝福選手身心快樂，馬拉松活動順利。

運動局表示，這次花博馬拉松包含全馬組（42km）、半馬組（22km）、挑戰組（12km）、樂活組（6km）、天使組（3km），為鼓勵身障者走出戶外，提供身障者免費報名3公里天使組，約有300位身心障礙跑者參賽。另馬拉松路線特別繞經后豐鐵馬道、泰安驛站、水流東桐花道、花樑鋼橋、麗寶樂園等台中知名景點，讓選手邊跑邊感受台中的魅力。

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