生一胎給2萬元騙選票？柯P坦承失言

台北市長柯文哲25日出席抓週收涎民俗體驗活動，親自為小朋友進行收涎等等祈福儀式。。（記者張嘉明攝）

2018-02-25 11:04

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌推「助妳好孕」，生一胎補助2萬元生育獎勵金，但台北市長柯文哲昨於直播節目說，「騙選票的啦！」柯文哲今上午於林安泰古厝抓周活動受訪承認，其實那個失言，不要用「騙」，用「爭取」；他坦言曾想過是否提高生育補助金，但認為無法解決少子化問題，後續養育、教育、幼稚園及托嬰是較大問題。

媒體詢問是否想過加碼？柯文哲說，有想過這問題，不過純粹只有提高生育補助金，沒有辦法解決少子化問題，還是後面的養育、教育，所以北市府今年單單幼私立幼稚園學費補助政策，如果只補助4歲，算一算1年就2億多元，再補助3歲，還要加2億多元，他強調重要還是養育、教育，純粹提高生育補助金效果不好。

媒體反問私立幼兒園學費補助也算另類爭取選票？柯文哲語塞說，本來社會福利就要有，財政可以就給，但純粹提高生育補助金，他認為還是沒有用。柯文哲表示，較大問題是，幼稚園、托嬰所其實台北市還蠻缺的，他坦言還在想辦法，因為台北最困難是找地。

柯文哲強調，一胎2萬元獎勵金「不會減少。」但此番言論是不是打臉其他生育獎勵金更高的縣市？柯文哲僅說，每個縣市政策不一樣。

柯文哲昨於直播節目說，「生一胎給2萬，這個常常要跟選民講，是騙選票的啦！」讓現場一度尷尬，觀傳局長陳思宇還一度做出剪掉的手勢。

相關影音