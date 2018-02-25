深藍辦228追悼外省亡靈 洪秀柱批：很多不是真正受難者

深藍團體孫文學校今日舉辦「二二八被遺忘的受難者追悼會」，前國民黨主席洪秀柱出席參加擔任主祭官，她說，許多領取賠償的人，很多根本不是真正受難者。（記者方賓照攝）

2018-02-25 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕深藍團體孫文學校今日舉辦「二二八被遺忘的受難者追悼會」，前國民黨主席洪秀柱出席參加擔任主祭官，對著「遺恨得雪、清白長昭」白布，追悼外省無名亡靈；洪秀柱致詞痛批，中國國民黨被二二八這個百口莫辯的事情困擾這麼久，為何不能以真相讓民間了解，「只能永遠不停道歉、道歉、再道歉，許多領取賠償的人，很多根本不是真正受難者。」

洪秀柱表示，她今天參加追悼會，內心有諸多感概，許多情緒在內心翻攪，過去對二二八事件很少發言，自己也是白色恐怖受難者家屬，希望有清楚明白的歷史真相，這些年來二二八事件一直受到政治炒作，真相一直被扭曲，許多人百口莫辯，也不知道如何談論，最後不敢再談起。

洪秀柱認為，二二八事件幾十年來被黨外、民進黨做為選舉提款機，不斷用謊言蠱惑台灣民眾，有一件事可以清楚認知，整個不幸事件或許政府當年有些不當處置，對無辜受難者應該給予補償及道歉，但二二八事件真的是先鎮後暴，還是先暴後鎮，必須要有歷史資料，不能人云亦云。

洪秀柱痛批，二二八被用來掩飾追求台獨的目標，她作為一個資深國民黨員，有很多感慨，中國國民黨被這個百口莫辯的事情困擾這麼久，為何不能讓民間去了解，國民黨只能永遠不停道歉、道歉、再道歉，許多領取賠償的人，很多根本不是真正的受難者。

洪秀柱也說，「不要讓渡海來台的外省人是帶有原罪的，要從這魔咒中走出來，就像我父親最後寫的遺書，那是一個歷史悲劇，要用更寬容的心來了解歷史事實，來哀悼無辜的亡者。」