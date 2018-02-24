訴訟攻防意見不合 婦聯會委任律師不幹了

2018-02-24 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會被認定為國民黨附隨組織，委任律師團為訴訟攻防準備，不過傳出其中一名委任律師宋重和不滿法律見解不被婦聯會採用，決定辭去委任律師工作。婦聯會主委雷倩表示，相關業務後續將由其他律師接手處理。

綜合媒體今天（24日）報導，宋重和提到，婦聯會被認定為國民黨附隨組織，聲請停止執行處分也遭到駁回，他認為不該再提抗告，而是進行撤銷行政處分的行政訴訟，但雷倩堅持提抗告。

宋重和表示，他從2月初開始撰寫撤銷行政處分的行政訴訟書狀，完成20幾頁的內容後，一開始雷倩不願提出訴訟，經他要求討論後，書狀竟被婦聯會常委會及其他律師刪減到剩下8頁。2月初黨產會向婦聯會調閱資料，所有動作宋重和也都沒有被告知，讓身為委任律師的他相當傻眼，質疑「到底有沒有要打官司？」，既然自己的法律專業不被接受，宋重和決定在14日主動提出終止委任。

雷倩則表示，宋重和撰寫的書狀有些內容不符事實，她請律師團林繼恆等人與宋商量，拿掉不符事實部分，並分成一狀、二狀，兩次送的方式進行，再提出訴訟。而且一切都由律師團專業處理，不是遭到婦聯會主導刪除。既然宋重和已經辭任，相關業務將由林繼恆、徐履冰、務實法律事務所柏有為等律師團接手處理。