怒駁藍營支持當選議長 蕭淑麗：吳敦義說謊還鋪梗

嘉義市議會議長蕭淑麗（中）今天發表聲明駁斥藍營曾支持她當選議長說，發重誓如有說謊願切腹自殺，並邀請吳敦義和她一起到城隍廟發誓。（記者王善嬿攝）

2018-02-24 19:06

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕國民黨主席吳敦義今天（24日）上午出席私立元宵節慶祝活動時，爆料一名原太保市長候選人轉達，國民黨提名陳以真參選嘉義市長，蕭家班如果不作梗、支持陳以真或至少保持中立，希望國民黨能支持蕭淑麗當選議長；對此，蕭淑麗傍晚發聲明稿怒斥吳敦義「說謊還鋪梗」，她說，如有說謊願切腹自殺，邀請吳敦義和她一起到城隍廟發誓。

蕭淑麗聲明稿指出：「針對吳敦義接受採訪所述，讓人感到他受委屈，我誤會他了！真沒想到，說謊竟然還要鋪陳，像看連續劇一樣精彩。首先，我在此發誓，如有說謊我願切腹自殺！也邀請吳敦義主席和我ㄧ起到城隍廟發誓。」

聲明稿內容提及，4年前她從未拜託所謂的太保市長候選人去向吳敦義請託，支持她選議長，並稱吳主席當時貴為副總統，怎麼會連接見人的名字都記不住？其次，她選議員時的得票數，將近可以當選兩席議員，是她長年以來在地方耕耘服務的成果，不是吳主席給予的恩惠。

蕭淑麗也重申，當時原本要以無黨籍參選議長，是受黨部拜託，因市長選輸，希望她以國民黨籍參選議長，並在國民黨氣勢最低迷的時候為黨承擔，在嘉義市守住一片江山。