國民黨初選期程卡卡 地方首長「優勢選區」陷焦慮

2018-02-24 18:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕九合一大選年底登場，國民黨在縣市長參選人提名作業，除了中南部艱困選區，其「優勢選區」如新竹縣、金門縣，仍因黨中央遲未公布初選作業期程，讓有意參選者宛如考生遲遲等不到報名「簡章」出爐。有意參選新竹縣長的國民黨立委林為洲直言「地方有些焦慮」，呼籲黨中央盡快訂定時程，否則太晚提名會影響基層動員。

農曆春節已過，國民黨除了嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等「艱困選區」，藍營傳統上的「優勢選區」包含苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及連江縣都已完成提名作業，但新竹縣、金門縣的初選時程，黨中央仍遲未敲定。

具國民黨黨籍或泛藍背景者，新竹縣有選區立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、副議長陳見賢有意角逐縣長寶座；金門縣則有選區立委楊鎮浯、現任的無黨籍縣長陳福海及國民黨籍前縣長李沃士等人，被視為可能參選者。

在國民黨各類選舉期程、作業訂定上，據黨內規定或傳統，較屬中央層級的總統、立委，甚至是六都市長及縣市選舉，都是由黨中央徵詢地方黨部後訂定；較屬地方性的縣市議員、鄉鎮市民代表及村里長選舉，則由地方黨部決策。

林為洲坦言「地方有些焦慮」，籲黨中央盡快訂定時程。他強調，國民黨在基層組織都佔優勢，但動員需要時間，太晚提名會影響基層動員，縣市長人選要先確定，才能部署縣議員、鄉鎮市長及村里長選舉。

林為洲說，動員基層辦理說明會、聯合造勢及基層組織座談會都需要時間，「有武器不用很可惜」，新竹縣有200多個村里，辦完一輪要好幾個月。

至於是否與其他擬參選人溝通？林為洲說，他與楊文科、陳見賢在地方雖常碰面，但要等到正式領表、登記，才能確認參選意願，協調、溝通，還是由黨中央發動為宜。

儘管現任金門縣長陳福海具泛藍背景，但實際上仍屬無黨籍。楊鎮浯認為，國民黨在金門非執政黨，嚴格來說，不能算是國民黨的優勢選區。

楊鎮浯說，他目前仍處於傾聽鄉親建議的階段，一切都還在審慎評估中，只要黨中央在3月初啟動金門地區的參選機制，黨內誰有意願、誰沒意願參選，都會比較清楚，屆時他也會做出決定。