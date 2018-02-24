深藍團體稱要戳破「謊言」 辦228史料展、追悼會

2018-02-24 17:03

〔記者施曉光／台北報導〕228將屆，「孫文學校」、「藍天行動聯盟」、「中華泛藍聯盟」等深藍團體，今起一連兩天舉辦記者會、史料展覽以及「被遺忘的受難者追悼會」等相關活動，以反制民進黨政府的一連串紀念活動，並揚言要戳破228國民黨殺害台灣人的「謊言」，與會者抨擊國民黨過去姑息怠惰，沒有處理228的問題，要求國民黨在228問題上拿出「男子漢的勇氣」。

蔡正元：228是「說謊比賽」

「藍天行動聯盟」總召武之璋表示，228其實只是一個很小的治安事件，卻被民進黨每年說謊，造成許多人有中國人殺台灣人的印象，但國民黨仍姑息怠惰，其實很多資料都足以說明228的真相，而且多年來「沒有一個人敢與我辯論」，因此要透過「228史料展覽」，破除民進黨的謊言。

撰寫「台灣島史記」的前國民黨政策會執行長蔡正元表示，他擔任國民黨政策會執行長時，黨中央沒有擺放蔣介石的人形立牌，讓他感到不解，黨部有人說明原因是怕對選舉不利，但他認為應該要公平對待蔣介石，蔣介石沒有對不起國民黨；有人說為族群融合，每年到228場合被吐槽、被問到蔣介石是否兇手時，還說他會檢討；現場聽眾立即點名「馬英九」，很多人爸爸忌日都沒穿黑西裝、打黑領帶，但到了228，國民黨要員就會穿黑西裝、打黑領帶去給人吐槽。

蔡正元說，台灣每年到了228，就是「說謊比賽」的開始，如果228有大屠殺，為何全世界找不到一張屠殺照片？所謂20萬人被屠殺不是小數目，隨便挖都應該挖得到，當年台灣有多少外國媒體，竟然沒有人拍到一張照片，所謂屠殺之說根本就是謊言，他並呼籲國民黨在228問題上，應該拿出「男子漢的勇氣」，台下一片叫好。

國民黨挨轟過去對228議題不處理

對於國史館長吳密察日前主持的新書「解密，國際檔案的二二八事件」發表會，書中提到國民黨當年以達姆彈攻擊台灣人，蔡正元不屑的說，如果國民黨當時做的是達姆彈，還會在國共內戰打輸、二次大戰被日本人逼到重慶？「國民黨去跳河好了」，他強調，達姆彈在那個年代屬高科技，國民黨沒有那個水平，根本做不出來，況且228有那麼多槍戰，全台灣卻只發現一顆，而且是出現在美國領事館，「根本就是『騙鬼』」。

蔡正元指出，當年聯合國派在台北的美籍武官檢驗認為，那顆達姆彈根本就是日本人的，唯有當過台籍日本兵的人才拿得到。

「中華泛藍聯盟」總召林忠山則表示，國民黨過去對228議題不處理、不公布，只是道歉，228不能再一直做為台獨的政治養分，把國民黨變成外來政權，身為河洛人的他不能接受。

張亞中：民進黨虛構228某些謊言

林忠山還說，傳聞228事件屠殺20萬人，但實際賠償人數只有862人，而且此事並非官逼民反，而是中日戰爭的延續，以及許多地痞流氓藉機暴動，要趁國民黨軍隊來台灣之前，把陳儀政權給搞掉，而且軍隊來台10天後就平息，台灣社會安定，「有血流成河嗎？謊言必須拆穿，真相要重建天日。」

「孫文學校」總校長張亞中表示，昨天他經過228公園，紀念碑前正在搭鐵架，一年一度的紀念228圖騰活動就要開啟，民進黨強化228的悲劇性，只因為虛構的某些謊言一旦被揭穿，政權基礎就會瓦解。

他說，228事件一直是些泛綠人士為了追求台獨訴求、仇視中國人，痛恨國民黨的政治養分，而且為了強化迫害印象，把228與「白色恐怖」混為一談，把蔣介石及國民黨塑造成台灣人的敵人。