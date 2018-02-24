84歲慶生 黃春明：宜蘭執政者應關注文化、環保和觀光

國寶級本土作家黃春明今天下午在宜蘭百果樹紅磚屋參加黃大魚團隊的新春團拜，團員們也給黃春明一個大驚喜，慶祝他84歲農曆生日。（記者簡惠茹攝）

2018-02-24 16:26

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國寶級本土作家黃春明今天下午在宜蘭百果樹紅磚屋參加黃大魚團隊的新春團拜，團員們也給黃春明一個大驚喜，慶祝他84歲農曆生日，黃春明對目前宜蘭政治情勢給出建言，他說，縣長人選應該關注宜蘭文化、環保和觀光議題，而且文化活動不是點燈就好。

今天是黃春明84歲的農曆生日，他下午到宜蘭百果樹紅磚屋與黃大魚團隊一起進行新春團拜，他一一發紅包給到場的團員，祝賀新年快樂，黃大魚基金會與兒童劇團成員也給黃老師一個大驚喜，搬出大蛋糕，黃春明在生日快樂歌中，笑得合不攏嘴，開心的說，謝謝有宜蘭大家的支持，看到劇團的小孩慢慢長大，對劇團的認同，讓他覺得心裡很安慰。

黃春明今天跟老婆一起出席紅磚屋的活動，他說，最近身體狀況很平穩，他也依照醫師的叮嚀，很乖、沒有跑來跑去，加上身邊還有太太的照顧，像他要來宜蘭，太太就堅持也要陪同。

農曆新年剛過，又適逢農曆生日，黃春明說，已經84歲了，又多活了1年，新年新希望就是，能寫什麼就多寫一點，努力繼續寫下去，目前還有5本童話在等他的撕畫，只是現在手部僵了一點，等天氣暖一點應該就會好一些。

今年年底即將進行大選，對於目前宜蘭縣長和政治的看法，黃春明說，自己在心裡是有想一些，主要是文化、環保和觀光，這3項宜蘭執政者要努力做好，特別是文化方面，文化不只是點燈和煙火，也不該亂花錢，還有更有意義的做法，現在做的還不夠。

黃春明說，不管是哪一黨執政、哪一黨選上，最重要的是能好好執行民主，把台灣當作民主國家來執政，如果導致民主淪陷，那就要淘汰。

今天的紅磚屋相當熱鬧，湧入許多黃大魚團隊的成員來幫黃春明慶生，黃春明說，很意外這麼多人來慶生，剛好又遇到天公生，以前為了劇團，一邊流汗一邊做，很多小孩子現在都長大了，持續在做的還有戲劇、雜誌和閱聽文學等等，趁他人還在，要想辦法接棒，就像接力賽一樣，以最快的速度找到接棒的人。