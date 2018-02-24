與原鄉老幼同樂 小英盛讚故鄉長照2.0「大家攏謳咾 」

總統蔡英文（右2）在部落婦女協助下串珠做手工藝。（記者羅欣貞攝）

2018-02-24 16:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣泰武鄉有全國唯一由社區發展協會自主辦理的老人日間照顧中心，總統蔡英文今天（24日）到所在地武潭部落訪視，與原鄉老幼同樂，盛讚屏東縣的長照2.0「大家攏謳咾（誇獎）」，她也將從故鄉開始，啟動一系列的原鄉長照之旅。

蔡英文今天下午1點40分許抵達屏東縣泰武鄉武潭村，一下車就受到部落青年會勇士舞的歡迎，她接著進入泰武鄉日間照顧中心，聽取中心的運作情形與長照藍圖，並開心與部落婦女一起串珠，戴起手套和小朋友合力製作原鄉小米糕「阿拜」。

蔡英文表示，行政院長賴清德曾經跟她提到長照做得特別好的縣市，請她一定要去看，其中就包括了她的故鄉，屏東長照2.0「大家攏謳咾」，所以將來全台的長照都還會帶著一點點的屏東味。

她也肯定泰武鄉日照中心老幼共學，是原鄉長照的典範，並強調，原鄉長照必須結合原鄉生活的情境，打造具有在地特色的長期照顧模式，原鄉長照挑戰高，會請衛福部及原民會積極溝通協調，讓部落鄉親享有更完整的長照服務。

屏東縣長潘孟安表示，感謝中央的支持，屏東推動長照2.0服務，建置社區整體照顧體系，今年度將建置25個A，66個B，86個C，並積極輔導社區關懷據點，提供預防延緩失能失智服務方案及臨托服務，提升能量，發揮C站照顧功能，落實社區照顧服務；在原鄉建置部落文化健康站部分，涵蓋率已達92％。

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