工業局補助逾11億元 中市發展平價產業園區

2018-02-24 16:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府促進產業發展，不僅致力改善既有都市計畫工業區公共設施，也積極推動平價產業園區開發，兩者共向中央提出7案申請，爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，市府今天說，經濟部工業局審定全數通過，補助經費達11億7902萬元。

中市府指出，「設置平價產業園區補助方案」共計提報4案，包含太平產業園區第二聯外道路拓寬、潭子聚興產業園區北側聯外道路拓寬、神岡豐洲科技工業園區二期堤南路部分路段拓寬等工程，聯外道路拓寬完成後，可活絡並改善園區周邊交通環境。

另外，大里夏田產業園區的前期申請規劃設置費用，獲得中央補助最高上限，總經費50％費用核定，共計2億8732萬元，將可降低園區開發成本，進而減少廠商進駐時的土地取得成本，達到平價園區的宗旨，促進產業發展。

「強化地方工業區公共設施補助方案」提報3案，獲中央補助8億9170萬元。包括后里都市計畫工業區東北側計畫道路興闢，規劃長度830公尺，完成後可提供臨路產業用地約11.58公頃。台中港特定區關連工業區三期計畫道路興闢，規劃長度約1萬3060公尺，完成後除了可改善當地道路不足之問題，也可活化土地，吸引產業進駐使用。

此外，精密機械科技創新園區二期西側1.65公頃，將規劃興建地上6層、地下1層的標準廠房，完成後將可提供39個廠房，預計採租售並行方式，提供工業生產及試驗使用。