黃偉哲陣營批20萬份黑函 參選人們回應了

2018-02-24 15:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選民調進入倒數階段，各陣營廝殺激烈。立委黃偉哲陣營今日召開記者會，指出某印刷廠印製20萬張「黑函」，呼籲別再用惡質選舉手段。

對此，立委陳亭妃競選團隊發言人蔡旺詮表示，在還沒有任何詳細資料和證據前，就擅自發消息影射其他陣營，不得不讓人聯想是自導自演，不過他還是建議警方嚴加查辦，約談印刷廠負責人、檢舉人等，畢竟初選也適用選罷法，只是散布黑函不僅會撕裂黨的團結，甚至初選資格可能不保，同志們應不至於做出這種傷害黨的事情。

立委王定宇也說，這場記者會是提早打預防針，將還未發生的事情提早說出來，但以不具名的方式散播非事實文宣的人都應予以淘汰，不過如果這是一個真實的問題、具名的指控，黃就應該正面回應。

前立委李俊毅則認為，這些被稱為「黑函」的文宣尚未散播，也未有實質證據，會不會是自導自演或確有其事，還得看後續發展，只是參選人在選舉期間，任何事情都會被拿出來檢驗，民眾也相當關心國會助理涉詐案，黃偉哲應出面說明。

市黨部主委顏純左回應，希望黨內團結，不希望看到有黑函散布事件發生；顏純左陣營則說，他們全然不知這件事情，但是請黃偉哲陣營直接拿出黑函再發佈新聞，不要讓選民自行揣測報導的內容。

立委葉宜津強調，她反對散佈黑函，但若涉及清廉、操守等民進黨的核心價值，黨中央也不該忽視，應該未雨綢繆，否則贏得初選的人日後被爆料確有其事，再取消提名資格，對黨的形象傷害更大。

相關新聞請見

黃偉哲陣營稱有近20萬份黑函 籲遏止「滅哲計畫」