嘉市辦228追思 受難家屬：加速開放歷史檔案

受難者遺族、91歲的江振裕（右二）獻花表達追思。（記者丁偉杰攝）

2018-02-24 14:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕緬懷228事件71週年，嘉義市各界今（24）日在228紀念公園舉辦追思會，並於紀念館舉行「嘉義地區檔案史料展」；市長涂醒哲說，立法院去年通過「促進轉型正義條例」，轉型正義的下一步就是讓真相水落石出，給已故或在世的受難者司法平復、撤銷罪行，追溯真相，公義才得以展現。

嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森代表家屬表示，228事件已經71年，在這一個人為的屠殺事件中，至今仍無加害者可負責，這是一件非常講不過去的事；「促進轉型正義條例」通過後，希望歷史檔案能加速開放，包括官方版、民間版及國際版本等檔案，交叉分析釐清228事件真相及責任歸屬，並洗清、平反228事件受難者被污陷的罪名。

追思會在全國首座228紀念碑前舉行，儀式並由基督教長老教會嘉義中會議長、牧師蔡國珍，及天主教嘉義教區主教鍾安住祝禱默哀，撫慰受難者家屬，涂醒哲、監察院長張博雅、立委李俊俋、嘉市議長蕭淑麗等人，獻花悼念受難者亡靈。

會場安排228受難者阿里山鄉長高一生的孫子、長號演奏家高崇文，獨奏高一生作品「塔山之歌」，及愛樂合唱團、客家合唱團、達瑪雅耶合唱團演唱追思歌謠，現場樂聲悠揚，氣氛溫馨祥和。

全國首座228紀念碑原設在嘉市彌陀路與忠義橋口的三角槽，公元1989年8月19日落成，去年因應彌陀路拓寬，市府選在建碑同日將碑遷到228紀念公園，已故工程師張瑞峯生前為紀念碑繪製施工圖，涂醒哲今日致贈紀念牌感念張瑞峯貢獻，由張的兒子、建築師張純菁代表受贈。