質疑初選對手花錢造勢 李俊毅：難道蔡總統允許這樣？

2018-02-24 13:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長初選打得火熱，爭取提名的前立委李俊毅今天開砲，質疑派系、金錢的介入，已引發政治文化敗壞的議論，令人詬病而對手又將要花大錢動員造勢，墮落至此，沒有反省能力，「難道總統蔡英文允許這種方式」？

遭李俊毅點名的對手陣營，包含立委黃偉哲與陳亭妃，他表示，明天2人都有大型造勢，又要動員多少遊覽車，這種選舉方式很low，等於走國民黨的回頭路，自甘墮落。

對此，黃偉哲競選發言人郭國文回應，所有的公開行為與活動，要經過民眾的檢驗，而李俊毅多次的質疑，都具針對性，不免有在扮演特定陣營側翼角色的聯想，以協助攻擊，這點他必須先講清楚、說明白。

陳亭妃則指出，造勢活動是因為後援會與支持者的相挺，盛情難卻，才會舉辦，以回應基層粉絲們的鼓勵，而當初如果沒有大家的牽成，民進黨也無法走到現在。

李俊毅今天召開記者會，指稱市長初選迄今，同志之間相互攻訐、抹黑，讓民進黨淪為笑柄，連總統蔡英文都看不下去而說話了，卻還是有對手陣營未能自我約束，持續要動員造勢，買媒體報導，錢的來源卻無法交代清楚，沒有反省能力，令人痛心。

李俊毅強調他的質疑並非攻訐，「怕人家講，就該自省、收斂」，對手陣營卻一樣發出動員令，身兼黨主席的蔡總統，是不會允許這種花錢大造勢的選舉方式。

另外，李俊毅還表示，他的臉書粉絲專頁帳號遭人發動攻擊，貼文都無法分享，似乎已被惡意檢舉、封鎖，1個月來以發生了3次，呼籲對手陣營節制，初選再怎麼激烈，也不能藉由低劣的手段，傷害言論自由的普世價值，將會追查到底。