北上接總統府秘書長？陳菊再度強調「我一輩子都在幫人扛轎」

陳菊向旗山鄉親發送小紅包。（記者黃佳琳攝）

2018-02-24 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天有網路媒體披露高雄市長陳菊即將北上總統府擔任秘書長，陳菊第一時間出面消毒否認傳聞，今天陳菊前往旗山溪洲地區發放小紅包，並向鄉親拜年時，重申自己沒有跟中央討論過此事，個人也沒有意願，強調「我一輩子都在幫人扛轎」。

對於傳出中央頻頻向陳菊招手的訊息，陳菊指出，台灣優先，須要中央和地方一起努力，且民進黨人才濟濟，她還沒跟中央討論此事，且個人沒有意願北上，目前仍要把重心放在市政上。

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